Жовтень для християн – час особливого молитовного зосередження та вдячності. Осінь у церковній традиції завжди була символом завершення та підсумків, але водночас і нагадуванням про духовну опору й силу віри, що веде людину крізь усі випробування.

Цього місяця віряни відзначають Покров Пресвятої Богородиці – одне з найшанованіших свят в Україні. Воно нагадує про заступництво Божої Матері, що особливо актуально у часи боротьби й випробувань. Також жовтень наповнений днями пам’яті святих апостолів, мучеників і пророків, які своїм життям засвідчили силу віри.

Факти ICTV зібрали повний церковний календар на жовтень 2025 року.

Церковні свята у жовтні 2025 року

  • 1 жовтня – Покров Пресвятої Богородиці, святого преподобного Романа Сладкопівця;
  • 2 жовтня – святого священномученика Кипріяна, святої мучениці Юстини, святого преподобного Андрія;
  • 3 жовтня – святого священномученика Діонісія Ареопагіта;
  • 4 жовтня – святого священномученика Єрофея, єпископа Атенського, святого преподобного Франциска Асижського;
  • 5 жовтня – святої мучениці Харитини;
  • 6 жовтня – святого апостола Фоми;
  • 7 жовтня – святих мучеників Сергія і Вакха;
  • 8 жовтня – святої преподобної Пелагії;
  • 9 жовтня – святого апостола Якова Алфеєвого;
  • 10 жовтня – святих мучеників Євлампія та Євлампії;
  • 11 жовтня – святого апостола Филипа, диякона, святого преподобного Теофана, єпископа Нікейського;
  • 12 жовтня – святих мучеників Прова, Тараха та Андроніка, святого преподобного Косми;
  • 13 жовтня – святих мучеників Карпа, Папіли і Агатоніки;
  • 14 жовтня – святого преподобного Параскеви Тарнавської, святих мучеників Назарія й інших;
  • 15 жовтня – святих Отців VII Вселенського Собору, святого преподобного Євтимія Нового, святого преподобномученика Лукіяна;
  • 16 жовтня – святого мученика Лонгина, сотника;
  • 17 жовтня – святого пророка Осії, святого преподобномученика Андрія Критського;
  • 18 жовтня – святого апостола і євангелиста Луки;
  • 19 жовтня – святого пророка Йоіла, святого мученика Уара, святого преподобного Івана;
  • 20 жовтня – святого великомученика Артемія;
  • 21 жовтня – святого преподобного Іларіона Великого;
  • 22 жовтня – святого рівноапостольного Аверкія, єпископа Єрапольського;
  • 23 жовтня – святого апостола Якова;
  • 24 жовтня – святих мучеників Арети і тих, що з ним;
  • 25 жовтня – святих мучеників Маркіяна і Мартирія;
  • 26 жовтня – святого великомученика Димитрія Мироточця;
  • 27 жовтня – святого мученика Нестора, святих мучениць Капітоліни і Єротиїди;
  • 28 жовтня – святих мучеників Терентія і Неоніли, святої мучениці Параскеви, П’ятниці;
  • 29 жовтня – святої преподобномучениці Анастасії, святого преподобного Аврамія Ростовського;
  • 30 жовтня – святих мучеників Зиновія і Зиновії, сестри його;
  • 31 жовтня – святих апостолів Стахія, Амплія та інших, святого мученика Епімаха.
