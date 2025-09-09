Тестувальники — це люди, від яких залежить якість і стабільність програмного забезпечення. Вони першими стикаються з усіма помилками й збоями, щоб пізніше таких проблем не було у користувачів.

Саме завдяки їхній уважності, терпінню та професіоналізму ми маємо зручні й надійні програми та сервіси.

Коли відзначають День тестувальника та як привітати представників цієї професії, читайте в нашому матеріалі.

День тестувальника 2025: коли відзначають

День тестувальника традиційно відзначають у першій половині місяця. Це професійне свято об’єднує людей, які працюють над якістю програмного забезпечення та техніки, — тестувальників, програмістів, дизайнерів, системних адміністраторів, аналітиків та інших спеціалістів ІТ-сфери. В Україні його святкують щороку 9 вересня.

День тестувальника в Україні: історія свята

Історія свята починається ще у 1947 році, але не в Україні. Назва професії походить від англійського слова test, що означає випробування. Саме цього дня, 9 вересня 1947 року, група вчених із Гарвардського університету тестувала обчислювальну машину Mark II Aiken Relay Calculator.

Та, попри очікування, прилад почав працювати зі збоями, і під час пошуку причини було знайдено справжнього винуватця — метелика, який застряг між контактами електромеханічного реле. Випадок зафіксувала у своєму технічному щоденнику Грейс Хоппер, видатна американська вчена та офіцер ВМС США.

Цю подію жартівливо назвали debugging, тобто звільнення від комахи. Так виник термін дебаггінг, але зараз процес пошуку і виправлення помилок у роботі програм та пристроїв. Метелика вклеїли у технічний журнал із підписом Перший знайдений баг, а згодом цей експонат потрапив до музею обчислювальної техніки.

Чи святкують цю дату в США офіційно, достеменно невідомо, проте в Україні вона стала популярною традицією серед ІТ-спільноти. Тож 9 вересня вітають усіх, хто щодня стоїть на сторожі якості.

День тестувальника: привітання у прозі

Вітаємо з Днем тестувальника! Бажаємо, щоб ваша праця завжди була оцінена, щоб у роботі було менше труднощів, а життя приносило тільки радість, стабільність та нові досягнення.

***

Вітаємо з вашим професійним святом! Бажаємо, щоб кожен день дарував натхнення, точність у роботі і відчуття гордості за досягнуті результати, а особисте життя було сповнене щастям і гармонією.

***

Вітаємо всіх тестувальників! Бажаємо терпіння, уважності та успіхів у роботі, щоб усі проєкти проходили гладко, а життя радувало приємними сюрпризами та добробутом.

***

Вітаємо з Днем тестувальника! Бажаємо, щоб ваша уважність і професіоналізм завжди приносили плоди, щоб робота була цікавою, а дні наповнені лише позитивними моментами і досягненнями.

***

Вітаємо з вашим святом! Бажаємо, щоб ваша праця цінувалася, щоб нові завдання давали задоволення, а життя було повним радості, здоров’я та щасливих моментів.

Привітання з Днем тестувальника у листівках

