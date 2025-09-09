У вівторок, 9 вересня, відзначається Всесвітній день сільського господарства, Всесвітній день електромобілів, Міжнародний день краси, Міжнародний день захисту від нападів у сфері освіти, Міжнародний день судоку, День тестувальника та День дизайнера-графіка.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святих праведних Йоакима і Анни, а також мученика Северіяна Севастійського. Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня – далі в матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 9 вересня 2025 року

9 вересня православні віряни згадують святих праведних Йоакима і Анну, батьків Пресвятої Богородиці.

У подружжя дуже довго не було дітей, тому вони наполегливо молилися про потомство. Зрештою, Бог почув молитви Йоакима і Анни: їм явився ангел, який повідомив про народження дитини, яка стане матір’ю Спасителя. Після цього у подружжя народилася дівчинка, яку вони назвали Марією і яку присвятили Господу.

Також 9 вересня церква вшановує пам’ять мученика Северіана, який жив у IV столітті в місті Севастія (сучасна Туреччина). Святий постраждав за віру в Христа під час гоніння на християн імператора Ліцинія.

Який сьогодні, 9 вересня 2025 року, день в Україні

9 вересня в Україні та світі відзначають День тестувальника. Сьогодні варто привітати людей, які перевіряють програми на помилки, забезпечують їхню якість та роблять користування зручним і стабільним.

Також професійне свято 9 вересня відзначають графічні дизайнери. Ці фахівці займаються створенням веб-сторінок, рекламних модулів, оформленням книжок, журналів, а також розробкою логотипів та візуальних айдентик, що допомагають брендам бути впізнаваними.

Хто святкує день ангела 9 вересня 2025 року

День ангела сьогодні святкують власники таких імен: Василь, Ганна, Григорій, Дмитро, Захар, Йосип, Микита, Олександр, Олексій, Опанас, Сергій та Федір.

Що не можна робити 9 вересня 2025 року

Цього дня не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти жадібність і байдужіть. Не варто зловживати алкоголем і влаштовувати гучні застілля – день краще провести в спокої.

Народні прикмети не радять ігнорувати сімейні потреби — якщо не подбати про рідних, то увесь рік в домі будуть непорозуміння. Заборонено проводити будь-які фінансові операції та переїжджати, інакше втратите удачу і притягнете в життя проблеми.

Що можна робити сьогодні

Сьогодні можна помолитися святим Йоакиму та Анні про дітей і злагоду в родині.

День вважається сприятливим для спалювання старого одягу — так люди прагнули очиститися від хвороб, негативної енергії та пристріту. 9 вересня можна працювати, займатися рукоділлям та різними домашніми справами.

Народні прикмети на 9 вересня 2025 року

Багато павутини – зима буде холодною.

Багато ягід на горобині – до теплої та м’якої зими.

Журавлі високо літають – чекайте на теплу і суху осінь.

Ясна і зоряна ніч – до гарного врожаю грибів.

Грім 9 вересня – осінь буде затяжною і теплою.

