Свято Воздвиження Хреста Господнього присвячене вшануванню жертовності Ісуса Христа задля спасіння людства. У народі цей день пов’язували з настанням осені, а саме з першим похолоданням, відльотом птахів у вирій та зникненням плазунів на зимівлю.

Коли свято Воздвиження Хреста Господнього та про його історію, читайте в нашому матеріалі.

Коли Воздвиження Хреста Господнього

У 2025 році в Україні свято Воздвиження Хреста Господнього припадає на 14 вересня. Це зумовлено тим, що з 1 вересня 2023 року Українська Православна Церква перейшла на новоюліанський календар, унаслідок чого дата відзначення змістилася на 13 днів уперед. Раніше свято відзначали 27 вересня.

Воздвиження Хреста Господнього: історія свята

Це свято є другим за ліком із дванадесятих свят у церковному році. У народі його називають коротко – Здвиження або Чесний Хрест.

IV століття, біля Голгофи у Єрусалимі знайдено Хрест, на якому був розіп’ятий Ісус Христос. Знаряддя страти три століття пролежало в землі, бо за давнім звичаєм їх закопували біля місця страти.

Патріарх Макарій Єрусалимський встановив Хрест для поклоніння вірянам як символ жертовності Спасителя. Звідси й назва свята – Воздвиження (піднесення).

Воздвиження Хреста Господнього: традиції

На Воздвиження Хреста Господнього 2025 у православній церкві встановлений суворий піст – на згадку про страждання Ісуса. У греко-католиків існує обов’язок утримання від м’яса.

Не дотримуються посту:

діти до 14 років і люди після 60;

тяжкохворі, вагітні, матері після пологів і ті, хто годують грудьми;

мандрівники (якщо подорож триває понад 8 годин);

ті, хто виконує важку фізичну працю;

люди, що живуть милостинею.

Священники наголошують: піст – це не лише обмеження в їжі, а передусім стримування від гріха і зла.

У цей день хрест урочисто виносять у центр храму, прикрашають квітами та зеленню. Здійснюється чин Воздвиження хреста, коли святиню підносять і благословляють вірян на всі чотири сторони світу.

Хрест залишається в центрі храму до 21 вересня (4 жовтня за старим стилем) – дня Віддання свята, після чого його переносять у вівтар.

У давнину 14 вересня було святом ярмарків і храмових святкувань. Прийнято було відвідувати церкву, ходити в гості до рідних чи сусідів, виконувати лише легку хатню роботу. Давні дохристиянські корені свята пов’язані з осіннім природним циклом, це відліт птахів, зникнення плазунів, перші холоди.

Фото: Православна Церква України

