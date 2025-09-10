Сьогодні, 10 вересня, в Україні вшановують пам’ять преподобного Павла Печерського послушного. Для православних вірян ця дата також пов’язана з Передсвятом Воздвиження Хреста Господнього та вшануванням святих мучениць Минодори, Митродори і Німфодори.

Цей день також об’єднав низку міжнародних подій – від Всесвітнього дня запобігання самогубствам і Дня обміну ідеями до Міжнародного дня макіяжу та Дня портвейну.

У другій декаді вересня також проходить Тиждень освіти дорослих, започаткований за ініціативою ЮНЕСКО.

Факти ICTV зібрали всі головні події 10 вересня – дізнавайтеся, які існують народні прикмети, що можна й не можна робити цього дня, а також хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 10 вересня 2025 року

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять преподобного Павла Печерського Послушного. До прийняття постригу він був неслухняним, проте, ставши ченцем, виконував будь-які доручення братії.

У вільний час Павло молився або молов зерно на жорнах, не дозволяючи собі марнувати жодної хвилини. Його нетлінні мощі спочивають у Дальних печерах Лаври.

Також 10 вересня церква згадує святих мучениць Минодору, Митродору і Німфодору. Це були три рідні сестри з Віфінії, які з юності присвятили життя молитві та чистоті.

За відмову зректися віри їх піддали жорстоким тортурам і вбили. За переказами, коли їхні тіла хотіли спалити, дощ загасив вогонь, а карателя вразила блискавка. Християни поховали сестер біля джерела, а частина їхніх мощей зберігається на Афоні.

Цей день також припадає на передсвято Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього – одного з дванадесятих свят православної церкви.

Хто святкує день ангела 10 вересня 2025 року

Іменини сьогодні відзначають Андрій, Василь, Гаврило, Гліб, Євген, Іван, Костянтин, Микола, Павло, Петро, Семен та Тетяна.

Що не можна робити 10 вересня 2025 року

Планувати важливі справи та починати нові проєкти.

Лаятися, ображати чи обмовляти інших.

Залишати безлад у домі.

Відмовляти тим, хто просить про допомогу.

Жінкам не варто сваритися з чоловіками, а чоловікам – іти до тещі в гості.

Виконувати ризиковану роботу та перевтомлюватися.

Шити чи користуватися гострими предметами.

Що можна робити сьогодні

Доброю справою буде підтримання порядку в оселі. Не забудьте відкриті вікна, щоби сонячне світло наповнило дім.

Це також гарний день для збирання та сушіння горобини – вона вважається сильним оберегом і символом добробуту. Грона можна повісити біля входу для захисту від злих сил.

Народні прикмети на 10 вересня 2025 року

Ясна і тепла погода – до довгої сухої осені.

Ранковий туман – на сонячний і спокійний день.

Сонячний день може передвіщати негоду, а дощ – навпаки, теплу погоду.

Низькі й важкі хмари – на дощ.

Листя берези жовтіє раніше або багато жолудів – до багатого врожаю грибів та озимих.

