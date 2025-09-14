Сьогодні, 14 вересня, в Україні відзначають День танкових військ та День працівників нафтової, газової й нафтопереробної промисловості, що традиційно припадає на другу неділю вересня. Також у цю дату день міста святкує Дніпро.

У світовому календарі це день, коли згадують жертв фашизму, поширюють інформацію про атопічну екзему та нагадують про необхідність захисту журавлів.

Для православних вірян – це свято Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього, коли дотримуються суворого посту.

Факти ICTV зібрали всі головні події 14 вересня — дізнавайтеся, які є народні прикмети, що можна й не можна робити цього дня, а також хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 14 вересня 2025 року

У неділю, 14 вересня, православні християни відзначають Воздвиження Хреста Господнього – одне з дванадесятих свят. З 2023 року українці святкують його разом із церквами західного обряду за новоюліанським календарем. Раніше дата припадала на 27 вересня.

Свято встановлене на честь віднайдення Хреста Господнього у IV столітті царицею Єленою, матір’ю імператора Костянтина, а також його повернення до Єрусалиму в VII столітті після вивезення персами. Саме слово “воздвиження” означає “піднесення” – символічний обряд прославляння святині.

Ще з часів середньовіччя урочистість Воздвиження прирівнювали до Страсної П’ятниці, адже воно нагадує про страждання і смерть Спасителя. Цього дня віряни дотримуються суворого посту та присвячують час молитві, щоб очиститися від гріхів, зміцнити духовні сили й наблизитися до Бога.

Який сьогодні, 14 вересня 2025 року, день в Україні

В Україні 14 вересня відзначається День танкових військ. Раніше його святкували у другу неділю вересня, однак у 2023 році президент Володимир Зеленський підписав указ про зміну дати, щоб відокремити українську традицію від аналогічного свята у країні-агресорі. Тепер українські танкові війська завжди відзначатимуть професійний день саме 14 вересня.

Також цього дня ми відзначаємо День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України. Свято традиційно припадає на другу неділю вересня і було засноване ще у 1993 році. Сьогодні в цій сфері працює близько 1% українців, і щодня вони роблять внесок у розвиток економіки та енергетичну безпеку країни.

Крім того, 14 вересня святкують День міста Дніпро. Традиція відзначати його у другу неділю вересня бере початок з кінця XX століття, а у 2001 році дата була закріплена у Статуті міста. За свою історію Дніпро мав різні назви, поки після декомунізації не отримав своє сучасне імʼя. До слова, навіть коли місто називалося Дніпропетровськ, його в народі скорочували саме до Дніпра.

Хто святкує день ангела 14 вересня 2025 року

Цього дня свої іменини відзначають чоловіки з іменами Іван та Микола.

Імʼя Іван є одним з найпопулярніших в Україні та має біблійне походження.

Микола – ім’я захисника й покровителя, яке завжди асоціюється зі святим Миколаєм та добрими справами.

Що не можна робити 14 вересня 2025 року

Не давайте гроші в борг – це може призвести до фінансових проблем.

Не плануйте нових справ і не вирушайте у далекі подорожі – вони не матимуть результату.

Уникайте фізичних та емоційних перевантажень – є ризик втрати сил.

Не сваріться і не лайтеся, щоб не втратити мир у родині.

Утримайтеся від важких хатніх робіт, аби не “вимести щастя з дому”.

Не викидайте хліб і залишки їжі – вважалося, що це може накликає сімейні негаразди.

Не ходіть до лісу наодинці – за повір’ями, можна потрапити в небезпеку.

Що можна робити сьогодні

Астрологи кажуть про 14 вересня як про день мудрості та отримання знань. Варто ділитися досвідом, займатися самоосвітою, філософією чи роздумами над важливими питаннями.

Це сприятливий час для бізнесменів: добре проводити внутрішню роботу в компанії, брати участь у спонсорських проєктах.

Це день щедрості та турботи про дітей і учнів. Вдалим буде час, проведений у родинному колі, а також короткі поїздки чи зустрічі з друзями – важливо не залишатися на самоті.

Народні прикмети на 14 вересня 2025 року

Ясна погода цього дня передвіщає суху і теплу осінь.

Заморозки зранку – сигнал ранньої зими.

Якщо птахи вже полетіли на південь – зима буде суворою.

Риба підіймається ближче до поверхні – скоро похолоднішає.

