Яке свято 15 вересня 2025 та чому не варто починати нові справи
У понеділок, 15 вересня, відзначається День фахівців військ радіаційного, хімічного, біологічного захисту Збройних сил України.
Також на цю дату припадають Міжнародний день демократії, Всесвітній день боротьби з лімфомами, День народження Google, День вільних грошей, Міжнародний день крапки та Всесвітній день афро.
Православна церква сьогодні вшановує пам’ять великомученика Микити. Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня – далі в матеріалі.
- Яке сьогодні церковне свято – 15 вересня 2025 року
- Який сьогодні, 15 вересня 2025 року, день в Україні
- Хто святкує день ангела 15 вересня 2025 року
- Що не можна робити 15 вересня 2025 року
- Що можна робити сьогодні
- Народні прикмети на 15 вересня 2025 року
Яке сьогодні церковне свято – 15 вересня 2025 року
15 вересня православні віряни згадують великомученика Микиту Готського. Він був готським воїном і жив на східному боці річки Дунай у межах нинішньої Румунії в середині IV століття.
У молодості його навернув до християнства і охрестив готський єпископ Феофіл, учасник I Вселенського собору. Згодом Микита став священником. За проповідування християнства його спалили живцем 15 вересня 378 року.
Друг Микити, християнин Маріан, вночі відшукав тіло мученика, переніс його і поховав у Кілікії. Згодом воно було перенесене до Константинополя. Частину мощей Микити пізніше перенесли у Сербію.
Який сьогодні, 15 вересня 2025 року, день в Україні
15 вересня у календарі – День фахівців військ радіаційного, хімічного, біологічного захисту Збройних сил України.
Свято було встановлено у 2022 році наказом Головнокомандувача ЗСУ. Фахівці радіаційного, хімічного та біологічного захисту є у різних видах Збройних сил, вони роблять важливий внесок у боротьбу з російським агресором.
Хто святкує день ангела 15 вересня 2025 року
День ангела сьогодні святкують власники таких імен: Андрій, Валерій, Герасим, Григорій, Дмитро, Іван, Ігнатій, Йосип, Леонід, Макар, Максим, Микита, Микола, Петро, Степан, Яків, Євдокія, Людмила та Марія.
Що не можна робити 15 вересня 2025 року
Цього дня не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти жадібність і байдужіть. Несприятливий день для починань, переїзду, працевлаштування – нові справи закінчаться невдало.
Народні прикмети на радять ходити на базар або торгуватися, інакше вас обдурять. Не можна нічого піднімати із землі, а також заборонено грубо поводитися з тваринами.
Що можна робити сьогодні
15 вересня дозволяється займатися різними домашніми справами, прибирати в будинку, готуватися до холодного сезону.
Сьогоднішній день сприятливий для рукоділля і творчості. Також можна ходити в гості, спілкуватися з друзями, розважатися.
Народні прикмети на 15 вересня 2025 року
- Ясний день – осінь буде теплою.
- Низько пливуть хмари – до погіршення погоди.
- Дощить – осінь буде сухою.
- Вранці іній на траві – до швидкого похолодання.
- Безвітряна погода віщує теплу осінь.