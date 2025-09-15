У понеділок, 15 вересня, відзначається День фахівців військ радіаційного, хімічного, біологічного захисту Збройних сил України.

Також на цю дату припадають Міжнародний день демократії, Всесвітній день боротьби з лімфомами, День народження Google, День вільних грошей, Міжнародний день крапки та Всесвітній день афро.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять великомученика Микити. Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня – далі в матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 15 вересня 2025 року

15 вересня православні віряни згадують великомученика Микиту Готського. Він був готським воїном і жив на східному боці річки Дунай у межах нинішньої Румунії в середині IV століття.

У молодості його навернув до християнства і охрестив готський єпископ Феофіл, учасник I Вселенського собору. Згодом Микита став священником. За проповідування християнства його спалили живцем 15 вересня 378 року.

Друг Микити, християнин Маріан, вночі відшукав тіло мученика, переніс його і поховав у Кілікії. Згодом воно було перенесене до Константинополя. Частину мощей Микити пізніше перенесли у Сербію.

Який сьогодні, 15 вересня 2025 року, день в Україні

15 вересня у календарі – День фахівців військ радіаційного, хімічного, біологічного захисту Збройних сил України.

Свято було встановлено у 2022 році наказом Головнокомандувача ЗСУ. Фахівці радіаційного, хімічного та біологічного захисту є у різних видах Збройних сил, вони роблять важливий внесок у боротьбу з російським агресором.

Хто святкує день ангела 15 вересня 2025 року

День ангела сьогодні святкують власники таких імен: Андрій, Валерій, Герасим, Григорій, Дмитро, Іван, Ігнатій, Йосип, Леонід, Макар, Максим, Микита, Микола, Петро, Степан, Яків, Євдокія, Людмила та Марія.

Що не можна робити 15 вересня 2025 року

Цього дня не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти жадібність і байдужіть. Несприятливий день для починань, переїзду, працевлаштування – нові справи закінчаться невдало.

Народні прикмети на радять ходити на базар або торгуватися, інакше вас обдурять. Не можна нічого піднімати із землі, а також заборонено грубо поводитися з тваринами.

Що можна робити сьогодні

15 вересня дозволяється займатися різними домашніми справами, прибирати в будинку, готуватися до холодного сезону.

Сьогоднішній день сприятливий для рукоділля і творчості. Також можна ходити в гості, спілкуватися з друзями, розважатися.

Народні прикмети на 15 вересня 2025 року

Ясний день – осінь буде теплою.

Низько пливуть хмари – до погіршення погоди.

Дощить – осінь буде сухою.

Вранці іній на траві – до швидкого похолодання.

Безвітряна погода віщує теплу осінь.

