У вівторок, 16 вересня, відзначається Міжнародний день ідентифікації, Всесвітній день барбера, Міжнародний день інтервенційної кардіології, Міжнародний день охорони озонового шару, а також Міжнародний день науки, технологій та інновацій для Півдня.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять великомучениці Євфимії. Більше про свята, іменинників, прикмети і заборони дня – далі у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 16 вересня 2025 року

Щороку 16 вересня православні християни згадують великомученицю Євфимію Халкедонську. Вона народилася у родині багатих і побожних християн, жила у місті Халкідоні.

Зараз дивляться

Євфимія не бажала земних радощів, а всією душею була звернена до Бога. Коли вона відмовилася брати участі в урочистостях на честь поганського божка, жорстокий староста наказав її катувати. Зрештою, Євфимію кинули на розтерзання ведмедеві, сталося це у 307 році.

Над гробом Євфимії у Халкідоні збудували велику церкву, в якій у 451 році відбувся Четвертий Вселенський Собор, що осудив єресь монофізитів.

Хто святкує день ангела 16 вересня 2025 року

Іменини сьогодні святкують власники таких імен: Віктор, Григорій, Йосип, Олексій, Сергій і Людмила.

Що не можна робити 16 вересня 2025 року

Цього дня не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти байдужість і жорстокість. Народні прикмети не радять вирушати у далеку дорогу – мандрівка принесе невдачу.

Не можна купувати і приносити в будинок старі, зношені, зламані і брудні речі. Вони принесуть непорозуміння в сім’ю. Також не варто свататися — сімейне життя не складеться.

Що можна робити сьогодні

16 вересня можна прибирати в будинку та займатися різними домашніми справами. У народі вірили, що прибирання допоможе позбутися негативу в домі. Також день сприятливий для рукоділля, творчості, зустрічей з друзями та рідними.

Народні прикмети на 16 вересня 2025 року

Теплий і сонячний день – до погожої та довгої осені.

Вранці туман швидко розсіюється – вдень буде ясно та сухо.

Дощить – до мокрої осені та початку зими.

Літає багато павутиння – буде тепла і довга осінь.

Світлий місяць у колі – чекайте на дощ.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.