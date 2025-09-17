Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя
Що не можна робити на Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії
Щороку 17 вересня віряни вшановують пам’ять святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії.
Подія нагадує про незламність християнської віри та важливість головних людських чеснот. У народі цей день також вважається жіночим святом, коли вітають дівчат з іменами Віра, Надія, Любов і Софія.
Заборони на Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії
У день свята заведено ходити до церкви та звертатися у молитві до святих мучениць. У них просять сімейного щастя, любові, терпіння, захисту, зцілення від недуг, здоров’я для рідних і близьких.
З Днем Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії пов’язано й низку заборон. Так, 17 вересня не можна:
- сваритися та лихословити – вважалося, що конфлікти цього дня принесуть у дім негаразди;
- прибирати в будинку, важко працювати в полі чи по господарству – традиційно в день свята відпочивали та проводили час із родиною;
- відмовляти у допомозі нужденним, бажати іншим зла;
- проводити весілля, вінчання, заручини;
- влаштовувати гучні застілля, зловживати алкоголем;
- забувати про молитву.
