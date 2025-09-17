Щороку 17 вересня віряни вшановують пам’ять святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії.

Подія нагадує про незламність християнської віри та важливість головних людських чеснот. У народі цей день також вважається жіночим святом, коли вітають дівчат з іменами Віра, Надія, Любов і Софія.

Заборони на Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії

У день свята заведено ходити до церкви та звертатися у молитві до святих мучениць. У них просять сімейного щастя, любові, терпіння, захисту, зцілення від недуг, здоров’я для рідних і близьких.

З Днем Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії пов’язано й низку заборон. Так, 17 вересня не можна:

сваритися та лихословити – вважалося, що конфлікти цього дня принесуть у дім негаразди;

прибирати в будинку, важко працювати в полі чи по господарству – традиційно в день свята відпочивали та проводили час із родиною;

відмовляти у допомозі нужденним, бажати іншим зла;

проводити весілля, вінчання, заручини;

влаштовувати гучні застілля, зловживати алкоголем;

забувати про молитву.

