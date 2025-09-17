В Україні 17 вересня відзначають свято Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії. Цей день нагадує про головні чесноти, які здавна шанували у нашій традиції.

У храмах цього дня проходять богослужіння, а в родинах заведено вітати іменинниць із цими іменами та бажати їм щастя, миру й злагоди.

Факти ICTV підготували добірку привітань у прозі, віршах та картинках, аби ви могли поділитися теплими словами з близькими у цей особливий день.

День Віри, Надії, Любові та Софії – привітання в листівках

Передати щирі почуття навіть на відстані допоможуть гарні листівки. Ми зібрали яскраві картинки, які можна використати для привітань у соцмережах чи надіслати особисто друзям і рідним.

День Віри, Надії, Любові та Софії – привітання у віршах

Нехай в душі панує світла віра,

А в серці – запальна любов,

Надія, мов чарівна пісня,

Хай надихає знову й знов!

Софія най оберігає

Та мудро лихо відганяє!

***

Рано-вранці, на схід сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

Що у тебе іменини!

Хай тобі Господь із неба,

Дасть усе, що тобі треба!

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

Вітаючи тебе сьогодні,

Сказати хочу знов і знов,

Нехай завжди живуть з тобою

Надія, Віра і Любов.

Хай добрий Ангел із небес

Боронить і не розчарує,

І дивних тисячі чудес

В житті твоїм тобі дарує!

***

Палкі привітання для нашої Віри,

Хай буде здоровʼя та щастя без міри,

Хай доля тобі повсякчас усміхається,

І всі заповітні бажання збуваються!

***

Любочко мила, ти – наша втіха!

Іскрися здоров’ям й дзвіночками сміху!

Щоб радість і щастя тебе обіймали,

Щоб ангели Божі тебе вберігали!

***

Вітаю з іменинами Надії,

Бажаю хай здійсняться твої мрії,

Чого не вистачає – хай прибуде,

Нехай в житті усе, що треба, буде!

***

Софія – мудрість! Цим ім’ям

Тобі в житті благословила мати,

І ангел узяв тобі під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою життєвий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе.

У ньому — віра, мудрість і надія!

День Віри, Надії, Любові та Софії – привітання у прозі

Вітаю зі святом Віри, Надії, Любові та Софії! Нехай у вашому житті завжди буде місце для щирих почуттів, світлих думок і мудрих рішень! Хай кожен день приносить спокій у серце та радість у дім!

***

У цей особливий день бажаю, щоб Віра давала силу, Надія відкривала нові горизонти, Любов зігрівала серце, а мудрість Софії оберігала від труднощів. Мирного неба й доброї долі вам та вашим рідним!

***

Зі святом Віри, Надії, Любові та Софії! Хай у вашому домі завжди панують злагода й тепло, а життя буде наповнене радісними моментами. Бажаю, щоби добро поверталося сторицею!

***

Нехай у цей день ваше серце буде світлим і відкритим до щирих почуттів. Віра нехай додає впевненості, Надія – оптимізму, Любов – натхнення, а мудрість Софії – розважливості й сили!

***

Вітаю зі святом Віри, Надії, Любові та Софії! Хай у вашому житті завжди буде віра в краще майбутнє, надія на здійснення мрій, любов у серці та мудрість у справах. Бажаю здоров’я, щастя й добробуту!

