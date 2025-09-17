З Днем Віри, Надії, Любові та Софії – привітання для найрідніших
В Україні 17 вересня відзначають свято Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії. Цей день нагадує про головні чесноти, які здавна шанували у нашій традиції.
У храмах цього дня проходять богослужіння, а в родинах заведено вітати іменинниць із цими іменами та бажати їм щастя, миру й злагоди.
Факти ICTV підготували добірку привітань у прозі, віршах та картинках, аби ви могли поділитися теплими словами з близькими у цей особливий день.
День Віри, Надії, Любові та Софії – привітання в листівках
Передати щирі почуття навіть на відстані допоможуть гарні листівки. Ми зібрали яскраві картинки, які можна використати для привітань у соцмережах чи надіслати особисто друзям і рідним.
День Віри, Надії, Любові та Софії – привітання у віршах
Нехай в душі панує світла віра,
А в серці – запальна любов,
Надія, мов чарівна пісня,
Хай надихає знову й знов!
Софія най оберігає
Та мудро лихо відганяє!
***
Рано-вранці, на схід сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
Що у тебе іменини!
Хай тобі Господь із неба,
Дасть усе, що тобі треба!
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
***
Вітаючи тебе сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з тобою
Надія, Віра і Любов.
Хай добрий Ангел із небес
Боронить і не розчарує,
І дивних тисячі чудес
В житті твоїм тобі дарує!
***
Палкі привітання для нашої Віри,
Хай буде здоровʼя та щастя без міри,
Хай доля тобі повсякчас усміхається,
І всі заповітні бажання збуваються!
***
Любочко мила, ти – наша втіха!
Іскрися здоров’ям й дзвіночками сміху!
Щоб радість і щастя тебе обіймали,
Щоб ангели Божі тебе вберігали!
***
Вітаю з іменинами Надії,
Бажаю хай здійсняться твої мрії,
Чого не вистачає – хай прибуде,
Нехай в житті усе, що треба, буде!
***
Софія – мудрість! Цим ім’ям
Тобі в житті благословила мати,
І ангел узяв тобі під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою життєвий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе.
У ньому — віра, мудрість і надія!
День Віри, Надії, Любові та Софії – привітання у прозі
Вітаю зі святом Віри, Надії, Любові та Софії! Нехай у вашому житті завжди буде місце для щирих почуттів, світлих думок і мудрих рішень! Хай кожен день приносить спокій у серце та радість у дім!
***
У цей особливий день бажаю, щоб Віра давала силу, Надія відкривала нові горизонти, Любов зігрівала серце, а мудрість Софії оберігала від труднощів. Мирного неба й доброї долі вам та вашим рідним!
***
Зі святом Віри, Надії, Любові та Софії! Хай у вашому домі завжди панують злагода й тепло, а життя буде наповнене радісними моментами. Бажаю, щоби добро поверталося сторицею!
***
Нехай у цей день ваше серце буде світлим і відкритим до щирих почуттів. Віра нехай додає впевненості, Надія – оптимізму, Любов – натхнення, а мудрість Софії – розважливості й сили!
***
Вітаю зі святом Віри, Надії, Любові та Софії! Хай у вашому житті завжди буде віра в краще майбутнє, надія на здійснення мрій, любов у серці та мудрість у справах. Бажаю здоров’я, щастя й добробуту!