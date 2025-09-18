У четвер, 18 вересня, відзначається Міжнародний день рівної оплати праці, Всесвітній день корпоративної культури, Всесвітній день бамбуку, Всесвітній день моніторингу якості води та Міжнародний день читання електронних книг.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять преподобного Євменія, єпископа Гортинського. Більше про свята, іменинників, прикмети і заборони дня – далі у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 18 вересня 2025 року

Щороку 18 вересня православні християни згадують преподобного Євменія, єпископа Гортинського, який жив у VII столітті.

Він захищав православну віру від єресі монофелітів, що виникла в той час. За протиборство єресі Євменій був засланий до Фіваїди, де він і помер. Тіло святого було перенесено і поховано в Гортині на острові Крит.

Хто святкує день ангела 18 вересня 2025 року

Іменини сьогодні святкують власники таких імен: Аркадій, Борис, Володимир, Іван, Костянтин, Михайло, Олексій, Петро, Сергій, Аріадна, Євфросинія, Ірина та Софія.

Що не можна робити 18 вересня 2025 року

Цього дня церква не схвалює сварок, лихослів’я, пліток, заздрощів, байдужості та жорстокості. Народні прикмети не радять вихвалятися та виставляти напоказ своє багатство, бо швидко його позбудетеся.

Заборонено кричати на дітей, порівнювати їх з іншими та згадувати старі образи, інакше стосунки з дитиною зіпсуються надовго.

Що можна робити сьогодні

18 вересня можна займатися домашніми справами, рукоділлям і творчістю. Цього дня заведено збирати ягоди шипшини. Вважається, що плоди, зібрані до перших заморозків, мають найбільшу цілющу силу.

Також сьогодні варто зробити добру справу, але не напоказ, а від щирого серця. Тоді добро повернеться сторицею.

Народні прикмети на 18 вересня 2025 року

Бур’яни виросли дуже великими – зима буде сніжною.

Журавлі відлітають – чекайте на морози наприкінці місяця.

Листя на березі ще не опало – до теплої зими.

Шипшина повністю ще не дозріла – попереду ще бабине літо.

