Сьогодні, 19 вересня, у світі відзначають День підвищення обізнаності про розшарування аорти, День народження смайла та Міжнародний піратський день, відомий під гаслом Поговори як пірат. Тож піратів, що крадуть фільми або відеоігри, це свято не стосується.

Для православних вірян — це день пам'яті мучеників Трохима, Саватія і Доримедонта, а також святого Зосими-пустельника.

Для православних вірян — це день пам’яті мучеників Трохима, Саватія і Доримедонта, а також святого Зосими-пустельника.

Яке сьогодні церковне свято – 19 вересня 2025 року

Православна церква цього дня вшановує пам’ять мучеників Трохима, Саватія і Доримедонта, а також преподобного Зосими-пустельника.

Святі Трохим і Саватій жили у III столітті та відкрито сповідували християнську віру за часів римського імператора Проба. За відмову зректися Христа вони зазнали тяжких тортур і були страчені.

Доримедонт, що належав до римської знаті, спочатку приховував свою віру, але, бачачи страждання друзів, відкрито визнав себе християнином і був убитий разом із ними.

У цей день згадують і преподобного Зосиму-пустельника, що жив у VI столітті в Палестині. Він прославився суворим аскетичним життям, молитвою та постом. Саме Зосима мав нагоду зустріти святу Марію Єгипетську, яку причастив перед її смертю та поховав у пустелі.

Хто святкує день ангела 19 вересня 2025 року

Цього дня не забудьте привітати іменинників. Серед чоловіків та хлопчиків – це усі, кого звати Гаврило, Георгій, Давид, Ігор, Костянтин, Макар, Микола, Олексій та Федір. Також сьогодні святкують день ангела дівчата жінки з іменем Марія.

Що не можна робити 19 вересня 2025 року

Починати нові справи чи укладати фінансові угоди.

Сваритися, конфліктувати, вживати лихі слова.

Позичати сіль або рахувати дрібні гроші до полудня.

Виконувати важкі роботи в полі чи вдома, робити генеральне прибирання.

Мити голову – вірили, що так можна “змити розум”.

Що можна робити сьогодні

День сприяє духовному очищенню й добрим справам. Варто присвятити час молитві, допомогти тим, хто цього потребує, або помиритися з тими, з ким були у сварці.

Добре зібрати достиглий урожай, перебрати овочі та фрукти для зимових заготівель.

Можна подбати про господарство й тварин, поділитися медом з близькими чи скуштувати його самому натщесерце.

Народні прикмети на 19 вересня 2025 року

Іній на деревах зранку – до холодної й сніжної зими.

Багато жолудів на дубі – до доброго врожаю наступного року.

Сонячна й тепла погода – до довгої осені.

Вітер з півдня – на врожай озимих культур.

Листя з дуба чи берези опадає повільно – чекати суворої зими.

