У суботу, 20 вересня, в Україні відзначається День фармацевтичного працівника, День хірурга та День винахідника і раціоналізатора.

Також на цю дату припадають Міжнародний день червоної панди, Всесвітній день гінекологічної онкології, Міжнародний день студентського спорту, Міжнародний день прибирання прибережних територій, Всесвітній день донора кісткового мозку та День відповідального собаківництва.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять великомученика Євстафія Плакиди. Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня – далі в матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 20 вересня 2025 року

20 вересня православні віряни згадують великомученика Євстафія Плакиду, його дружину Феопистію та їхніх синів Агапія та Феописта.

Вони були християнами, жили в I столітті в Римі. У 118 році сім’я прийняла мученицьку смерть за свою віру в Христа.

Який сьогодні, 20 вересня 2025 року, день в Україні

У третю суботу вересня в Україні відзначають День фармацевтичного працівника. Подію було встановлено указом президента від 7 вересня 1999 року на підтримку ініціативи Міністерства охорони здоров’я. Свято має на меті вшанувати фахівців, які працюють у сфері фармацевтики та забезпечують населення якісними ліками.

На 20 вересня припадає День хірурга. Це свято покликане вшанувати фахівців, які завдяки своїм навичкам і знанням щодня рятують життя людей.

З професійним святом сьогодні також варто привітати винахідників і раціоналізаторів. Їхні ідеї та новаторські рішення допомагають розвитку науки, техніки й виробництва в Україні.

Хто святкує день ангела 20 вересня 2025 року

День ангела сьогодні святкують власники таких імен: Василь, Іван, Михайло, Олег, Олександр, Остап, Федір і Тетяна.

Що не можна робити 20 вересня 2025 року

Цього дня не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти жадібність і байдужість. Народні прикмети не радять оформляти кредити і позичати гроші – це до фінансових проблем.

Несприятлива дата для побачень, весілля, сватання – стосунки не складуться. День не підходить для збору винограду в саду – зібрані ягоди швидко згниють.

Що можна робити сьогодні

20 вересня можна займатися різними домашніми справами, працювати на городі чи по господарству. Сприятливий день для творчості, рукоділля та відпочинку.

Народні прикмети на 20 вересня 2025 року

Журавлі високо летять – осінь буде мокрою і холодною.

Шишки розкриті – буде потепління, закриті — чекайте на погіршення погоди.

Дме східний вітер – до грози.

Чим вище на хвойних деревах ростуть шишки, тим пізніше настане зима.

Чорні хмари – чекайте на дощ.

