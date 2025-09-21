Сьогодні, 21 вересня, в Україні відзначають День миру та Всенародний день батька, що традиційно припадає на третю неділю вересня. Також своє професійне свято мають працівники лісового господарства. Чернігів святкує День міста.

У світовому календарі ця дата позначена низкою подій – Міжнародним днем миру, Всесвітнім днем боротьби з хворобою Альцгеймера, Днем подяки, Днем нульових викидів, а також Днем європейського співробітництва. Своє місце тут знайшли й незвичайні свята – День Бетмена, День ескапології та День мінігольфу.

Для православних вірян це віддання Воздвиження Чесного й Животворного Хреста Господнього та день пам’яті апостола Кіндрата.

Факти ICTV зібрали всі головні події 21 вересня — дізнавайтеся, які є народні прикмети, що можна та не можна робити цього дня, а також, хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 21 вересня 2025 року

Православна церква 21 вересня вшановує пам’ять святого апостола Кіндрата (Кодрата). Він народився в Афінах і став єпископом Афінським.

У своїх проповідях Кіндрат навертав людей до християнства, він руйнував язичницькі капища та викривав облуду ідолопоклонства. За віру зазнав жорстоких переслідувань: його били, морили голодом і тримали у в’язниці, однак він залишався непохитним у служінні Христу.

У церковному календарі ця дата також пов’язана з відданням свята Воздвиження Чесного й Животворного Хреста Господнього.

Який сьогодні, 21 вересня 2025 року, день в Україні

21 вересня в Україні відзначають День миру. Він збігається з Міжнародним днем миру, проголошеним Генасамблеєю ООН. Це свято покликане нагадати, що стійкий мир неможливий лише завдяки політичним домовленостям – він має ґрунтуватися на моральній та інтелектуальній солідарності людства. Для України цей день має особливе значення в умовах війни, що триває з 2014 року.

Також у третю неділю вересня відзначається Всенародний день батька – свято, яке підкреслює важливу роль тата у вихованні дітей та підтримці родини.

На цю дату у календарі припадає й День працівників лісу. Він присвячений усім, хто дбає про збереження та відновлення українських лісів.

Крім того, 21 вересня святкує свій день народження Чернігів. Це одне з найдавніших міст України – Русі, перші згадки про яке датуються 907 роком у Повісті временних літ. Сьогодні Чернігів залишається важливим історичним і культурним центром України.

Хто святкує день ангела 21 вересня 2025 року

Іменини цього дня відзначають Андрій, Валентин, Василь, Володимир, Данило, Дмитро, Іван, Йосип, Костянтин, Олександр та Петро.

Що не можна робити 21 вересня 2025 року

Чинити будь-який деструктив і насильство – навіть убивати надокучливих комах чи зривати квіти.

Сваритися, пліткувати, бажати зла чи провокувати конфлікти – це може підірвати здоров’я.

Виконувати важку хатню роботу, працювати на городі та шити.

Брати й давати у борг, підбирати речі на дорозі.

Їздити машиною в темний час доби.

Ухвалювати важливі рішення, що потребують інтуїції та глобального бачення.

Що можна робити сьогодні

21 вересня вважається дуже гармонійним і сприятливим днем. Це час пошуку внутрішнього сенсу, споглядання та самопізнання. Астрологи радять присвятити день самоаналізу, роботі з емоціями та розвитку талантів. Гарний настрій, добрі думки й щирі наміри допоможуть зберегти рівновагу й відкрити нові можливості.

Це день для планів, нових проєктів, пошуку напрямку й справедливих рішень. Добре починати важливі справи, у тому числі купівлю житла чи переїзд, навчання або освоєння нових умінь. Сприятливим буде короткочасний піст, візит до косметолога чи нова стрижка — вона принесе привабливість і впевненість у собі.

Місяць у знаку Діви допомагає впоратися з дрібними, рутинними завданнями: прибирання, робота з документами, наведення ладу в справах. Це день точності, уважності й дисципліни, але не час для ризикованих кроків чи масштабних рішень.

Народні прикмети на 21 вересня 2025 року

Яка погода цього дня, такою буде й осінь.

Багато павутини в повітрі й на деревах – на тепле й тривале “бабине літо”.

Перелітні птахи летять низько – на холод, високо – на суху й холодну зиму.

Рясний урожай горобини чи горіхів – на сувору, сніжну зиму.

Іній зранку на траві – до швидкої зміни погоди; яскравий світанок чи захід сонця – до дощу та вітру.

