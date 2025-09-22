У понеділок, 22 вересня, в Україні відзначається День партизанської слави. Також на цю дату припадають Всесвітній день боротьби з нарколепсією, Міжнародний день без автомобілів, Всесвітній день захисту слонів, Всесвітній день носорога, День білого шоколаду, Всесвітній день троянд та Всесвітній день пацієнтів, які страждають на ХМЛ (хронічний мієлоїдний лейкоз).

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять священномученика Фоки та пророка Йони. Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня – далі в матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 22 вересня 2025 року

22 вересня православні віряни згадують священномученика Фоку, єпископа міста Синоп. Він вирізнявся старанністю в проповідуванні Євангелія і благочестям в особистому житті. У період гонінь на християн з боку римського імператора Траяна (98—117) був підданий тортурам і страчений у 117 році.

Також сьогодні церква вшановує пам’ять Йони, найдавнішого з єврейських пророків, писання якого дійшли до нашого часу. Він був наступником пророка Єлисея, жив у VIII століті до нашої ери.

Який сьогодні, 22 вересня 2025 року, день в Україні

Щорічно 22 вересня в Україні відзначається Національний день партизанської слави. Свято було встановлене 2001 року указом президента Леоніда Кучми на підтримку ініціативи ветеранів війни.

Метою цього дня є вшанування подвигу партизанів і підпільників, які боролися проти нацистських окупантів під час Другої світової війни.

Хто святкує день ангела 22 вересня 2025 року

День ангела сьогодні святкують власники таких імен: Веніамін, Макар, Микола, Олександр, Петро і Параска.

Що не можна робити 22 вересня 2025 року

Цього дня не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти жадібність і байдужість. Народні прикмети не радять лінуватися і довго спати – будуть проблеми з грошима.

Також не рекомендується ловити, продавати і їсти рибу – на згадку про те, як пророк Йона сидів у череві кита.

Що можна робити сьогодні

У святого Фоки просять захисту дому від пожеж та інших стихійних лих. 22 вересня можна займатися різними домашніми справами, працювати на городі чи по господарству. Сприятливий день для творчості, рукоділля та відпочинку.

Народні прикмети на 22 вересня 2025 року

На цибулі багато лушпиння – зима буде морозною і холодною.

На деревах багато павутини – до погожої осені.

На вишні листя ще не опало – заморозки будуть нескоро.

Комарі досі літають – зима буде м’якою.

