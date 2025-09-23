Згідно з православним календарем, свято Зачаття Іоанна Предтечі віряни відзначають у вересні.

Це одне з найдавніших і найбільш шанованих церковних свят, присвячене чудесній події – зачаттю майбутнього Хрестителя Господнього.

Коли святкують Зачаття Івана Хрестителя 2025

У 2025 році свято відзначатиметься 23 вересня за новоюліанським календарем. До переходу на нове літочислення важливу для релігійного світу подію відзначали 6 жовтня.

Зараз дивляться

Дата є нерухомою і щороку залишається незмінною.

Історія свята Зачаття Івана Хрестителя

Батьки Івана Предтечі – священник Захарія і його дружина Єлизавета – довгі роки не мали дітей.

За переказами, архангел Гавриїл сповістив Захарію, що їхня молитва почута: Єлизавета зачне сина, якого назвуть Іоанном. Через сумніви Захарія залишився німим до народження дитини, а після цього знову заговорив і прославив Бога.

Традиція святкувати день зачаття пророка бере свій початок у V столітті в Константинополі. Поступово вона поширилася по всьому православному світу.

Зачаття Івана Хрестителя – традиції та звичаї свята

У цей день в храмах служать святкові літургії. Віряни моляться про здоров’я дітей і заступництво для сімей. Жінки, які довго не могли завагітніти, особливо ревно звертаються з проханням до святого Іоанна.

У народі 23 вересня збігалося із завершенням збору врожаю і підготовкою до зими. У цей день намагалися уникати сварок і важкої роботи, замість цього робили добрі справи й мирилися з близькими.

Сильна молитва на Зачаття Івана Хрестителя

У день свята віряни читають особливу молитву, яку вважають потужною для захисту і благодатною.

Просимо тебе, Хрестителю, законодавцю праведного життя, будь нашим заступником, який знищує стріли смерті. Віснику Христа, Йоане, свідку Божого Агнця, хрестителю Спасителя, будь нашим посередником: проси за нас Христа. Амінь.

Ці слова звернені до святого Іоанна як до пророка і найближчого друга Христа, і вимовляються з вірою в його заступництво перед Господом.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.