У вівторок, 23 вересня, відзначається День освітніх технологій, Міжнародний день жестових мов, а також Міжнародний день проти сексуальної експлуатації та торгівлі жінками і дітьми.

У церковному календарі сьогодні – зачаття святого Івана Хрестителя. Більше про свята, іменинників, прикмети і заборони дня – далі у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 23 вересня 2025 року

Щороку 23 вересня православні християни відзначають зачаття святого Івана Хрестителя. Цього дня заведено згадувати священика Захарія та його дружину Єлизавету, які не мали дітей і були вже похилого віку.

Під час служіння в храмі Захарії явився ангел і сповістив, що Єлизавета народить сина, якого вони назвуть Іваном. Священик спочатку не повірив цій новині і за це був покараний німотою до моменту народження сина.

Іван Хреститель став великим пророком, який передбачив пришестя Ісуса Христа і хрестив його у водах Йордану.

Хто святкує день ангела 23 вересня 2025 року

Іменини сьогодні святкують власники таких імен: Андрій, Іван, Микола, Петро, Іраїда та Раїса.

Що не можна робити 23 вересня 2025 року

Цього дня церква не схвалює сварок, лихослів’я, пліток, заздрощів, байдужості та жорстокості. Заборонено шкодити природі – смітити, розводити багаття, рубати дерева. Не варто ігнорувати погодні умови, інакше захворієте.

Що можна робити сьогодні

Цього дня віряни обов’язково моляться про зцілення від хвороб, особливо від головного болю. Жінки просять про вагітність, народження здорової дитини.

23 вересня наші предки зазвичай готувалися до зими – заготовляли дрова, утеплювали будівлі, лагодили дах, чистили піч. Жінки готували консервацію, а також збирали і сушили ягоди горобини, які вважаються потужним оберегом від будь-яких злих духів і хвороб.

Сприятливий день для відвідування лікаря. Можна йти лікувати зуби, здавати аналізи, проходити медичний огляд або починати лікування. Також 23 вересня – вдалий день для любовних справ.

Народні прикмети на 23 вересня 2025 року

Багато горобини вродило – зима буде морозною.

На горобині вже пожовкло листя – до морозної осені і ранньої зими. .

Мурахи будують високі мурашники – чекайте на сувору зиму.

Дощить – до кінця місяця буде тепла погода.

