У четвер, 25 вересня, відзначається Всесвітній день квантової готовності, Всесвітній день моря, Всесвітній день мрії, Міжнародний день поінформованості про атаксію, Всесвітній день легенів, Всесвітній день фармацевта, День коміксів та День математичних оповідань.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять преподобної Єфросинії Александрійської. Більше про свята, іменинників, прикмети і заборони дня – далі у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 25 вересня 2025 року

Щороку 25 вересня православні християни згадують преподобну Єфросинію. Вона була родом з Александрії Єгипетської і походила з багатої сім’ї.

У 18 років батько вирішив віддати Єфросинію заміж. Вони разом поїхали до монастиря просити благословіння на шлюб від їхнього духовного наставника, однак, побачивши чернече життя, дівчина вирішила присвятити себе Богу.

Повернувшись додому, вона почала дотримуватися посту. Після від’їзду батька Єфросинія прийняла постриг у чоловічому монастирі під ім’ям Смарагд. Лише після її смерті братія у скиті дізналася, що чернець Смарагд був жінкою.

Хто святкує день ангела 25 вересня 2025 року

Іменини сьогодні святкують власники таких імен: Герман, Євген, Максим, Микола, Олександр, Опанас, Остап, Павло, Роман, Сергій та Єфросинія.

Що не можна робити 25 вересня 2025 року

Цього дня церква не схвалює сварок, лихослів’я, пліток, заздрощів, байдужості та жорстокості.

Народні прикмети не радять ходити в ліс, гори, на річку та в інші місця, де можна зустріти змій. Вважається, що в цей період вони стають більш агресивними. Якщо все-таки побачили змію, то не можна дивитися їй в очі, замахуватися, робити різкі рухи та іншим чином провокувати.

Не варто сьогодні хвалитися і виставляти напоказ свій достаток, інакше позбудетеся усього нажитого.

Що можна робити сьогодні

Цього дня наші предки починали заготовляти капусту на зиму, робили консервацію. Сьогодні можна займатися різними домашніми справами, прибирати в будинку, готуватися до зими. Сприятливий день для творчості та відпочинку.

Народні прикмети на 25 вересня 2025 року

З берези листя ще не опало – сніг буде нескоро.

Гарна погода — такою вона буде ще три тижні.

Цілий день йде дощ – до затяжної осені і теплого грудня.

Багато жолудів на дубі – до сніжної і суворої зими.

