Сьогодні, 26 вересня, у світі відзначають День фахівця з управління персоналом, а також Європейський день мов, Всесвітній день контрацепції, Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї та Всесвітній день здоров’я довкілля.

Також цього дня календар доповнюють незвичайні події – День любовної записки, День альпаки, День народження грамофона та День дудла.

Для православних вірян – це день пам’яті апостола і євангеліста Іоана Богослова.

Яке сьогодні церковне свято – 26 вересня 2025 року

Яке сьогодні церковне свято – 26 вересня 2025 року

26 вересня православні віряни вшановують пам’ять апостола і євангеліста Іоана Богослова. Образ святого має особливе значення: він проповідував вчення Христа, після його проповідей відбувалися дива, і багато людей увірували, що Ісус є Сином Божим.

Під час Таємної Вечері Іван був поруч з Ісусом, а після страти Христа залишався біля хреста разом з Богородицею. Саме йому Христос доручив піклуватися про Матір Божу, і він дбав про неї до її Успіння.

Апостола переслідували, засудили до страти, але він вижив після отрути та варіння у киплячій олії. Згодом його заслали на острів Патмос, де він продовжував проповідувати й творити дива. Помер Іван Богослов у глибокій старості, проживши понад сто років.

Хто святкує день ангела 26 вересня 2025 року

Іменини цього дня відзначають Валеріан, Єрофій, Ілля, Леонтій, Лук’ян, Микола, Олександр, Петро, Стефан та Юліан.

Що не можна робити 26 вересня 2025 року

Починати нові справи та укладати шлюб.

Сваритися і конфліктувати.

Ухвалювати різкі рішення чи піддаватися емоціям.

Відмовляти в допомозі нужденним – інакше рік обіцяє фінансові негаразди.

Що можна робити сьогодні

День сприятливий для планування майбутніх справ та виконання рутинних завдань. Варто зосередитися на внутрішніх змінах і самоаналізі, а масштабні проєкти відкласти на потім.

У народі вірили, що добре цього дня працювати на землі та прибирати врожай – це приносить у дім достаток. Також можна готувати запаси на зиму: квасити капусту, солити овочі чи сушити фрукти.

Вдалим вважається і спільний обід чи вечеря з родиною. Головне – їсти повільно й з насолодою, відчуваючи вдячність за дари природи.

Народні прикмети на 26 вересня 2025 року

Який день 26 вересня, така й буде осінь.

Якщо журавлі вже полетіли – на ранню зиму.

Тепла погода цього дня обіцяє довгу й м’яку осінь.

Дощ на Івана Богослова – осінь буде затяжною і мокрою.

Багато горіхів на деревах – наступного року буде добрий урожай зернових.

