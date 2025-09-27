У суботу, 27 вересня, в Україні відзначається День туризму. Також на цю дату припадають Всесвітній день туризму, Міжнародний день астрономії, Міжнародний день кролика, Міжнародний день мережива, Європейський день грибів, День чеського пива та Всесвітній день без м’яса.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святого мученика Калістрата. Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня – далі в матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 27 вересня 2025 року

27 вересня православні віряни згадують святого мученика Калістрата. Він народився в Карфагені у християнській родині. Коли Калістрат був в армії, товариші по службі донесли про його віросповідання воєначальнику.

Святий відмовився принести жертву язичницьким богам, за що його піддали тортурам і кинули в море. Він дивом врятувався, після чого 49 солдатів увірували в Христа.

Разом з Калістратом вони були заарештовані і страчені, але чудеса, що сталися при цьому (руйнування кайданів, землетрус), спонукали й інших солдатів відмовитися від язичництва.

Який сьогодні, 27 вересня 2025 року, день в Україні

Щорічно 27 вересня в Україні відзначається День туризму. Подію було встановлено указом президента у 1998 році на підтримку ініціативи Державного комітету України по туризму. Свято має на меті популяризацію туризму та висвітлення його внеску в економіку держави.

Хто святкує день ангела 27 вересня 2025 року

День ангела сьогодні святкують власники таких імен: Віктор, Герман, Дмитро, Ігнат, Марк, Михайло, Петро і Федір.

Що не можна робити 27 вересня 2025 року

Цього дня не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти жадібність і байдужість. Народні прикмети не радять ходити до лісу – існує великий ризик загубитися. Не варто також брати і давати гроші в борг.

Що можна робити сьогодні

Цього дня можна займатися різними домашніми справами, дозволяється прибирати в будинку, готувати подвір’я до зими. Традиційно цього дня випікали медові пряники, потім їх роздавали родичам, щоб в їхній оселі панував добробут.

Народні прикмети на 27 вересня 2025 року

Птахи вже полетіли – зима буде морозною.

Різко похолодало – до ранньої весни.

Вранці заморозок – зима прийде рано.

Дме західний вітер – чекайте на погіршення погоди.

