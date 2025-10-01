День ветерана 2025: добірка привітань для справжніх героїв
Кожного року 1 жовтня ми дякуємо тим, хто став на захист держави, адже саме на цю дату припадає День ветерана.
Свято започаткували у 2004 році указом президента, і відтоді воно стало символом вдячності й пошани до тих, хто боронив і продовжує боронити Україну.
Ветеранами в нашій країні вважають учасників бойових дій, ветеранів військової служби, постраждалих учасників Революції Гідності, учасників війни та тих, хто має особливі заслуги перед Батьківщиною. Сьогодні — це передусім молоді люди, які пройшли через війну, отримали поранення, втратили здоров’я, але зберегли незламність духу.
День ветерана – це нагадування всім нам, що вдячність і повага мають звучати щодня, а не лише у календарні свята.
День ветерана 2025 – привітання в картинках
Найкращий спосіб віддячити ветеранам – увага та турбота. У добірці листівок ви знайдете щирі привітання для тих, кому ми завдячуємо можливістю жити у вільній країні.
День ветерана 2025 – привітання у віршах
Вдячні ми вам за мужність і волю,
За неба блакить й відвойовану долю!
Ми знаємо всі – це відомо давно:
Герої живуть серед нас – не в кіно!
З Днем ветерана!
***
Хай зникнуть страждання і біль від війни,
Нехай повертаються світлії сни!
Вам вдячні ми щиро за подвиги й силу,
За Україну, що для нас зберегли ви!
***
Завдяки вам у нас є новий день,
Радіймо життю попри звуки сирен!
Хай швидше настане омріяний час,
Із перемогою й миром для нас!
День ветерана 2025 – привітання у прозі
Дякуємо вам за мужність і силу, за те, що стали на захист України! Ви показали, що любов до Батьківщини сильніша за страх і біль. Хай вдячність людей завжди зігріває вас, а життя дарує спокій, тепло й радість поруч із найріднішими!
***
Ви пройшли крізь складні випробування і вистояли! Кожен ваш крок на фронті – це крок до майбутнього України. Сьогодні ми низько вклоняємося вам і дякуємо за свободу, яку маємо! Нехай доля віддячить вам світлом і миром!
***
Ви – сучасні герої, які творять історію вже сьогодні. Ваша незламність — приклад для кожного. Дякуємо за захист! Із Днем ветерана!
***
Дякуємо за вашу відвагу і витримку, за те, що не відступили тоді, коли було найважче! Ветерани – це наша гордість і наша совість. Нехай у вашому житті буде більше тепла й радості!
***
Ваші шрами – це знаки відваги та честі, ваша сила – наша опора! Дякуємо вам за те, що боронили й бороните Україну! Хай не лише у День ветерана, а завжди у вас буде любов рідних та пошана всього народу!