Кожного року 1 жовтня ми дякуємо тим, хто став на захист держави, адже саме на цю дату припадає День ветерана.

Свято започаткували у 2004 році указом президента, і відтоді воно стало символом вдячності й пошани до тих, хто боронив і продовжує боронити Україну.

Ветеранами в нашій країні вважають учасників бойових дій, ветеранів військової служби, постраждалих учасників Революції Гідності, учасників війни та тих, хто має особливі заслуги перед Батьківщиною. Сьогодні — це передусім молоді люди, які пройшли через війну, отримали поранення, втратили здоров’я, але зберегли незламність духу.

Зараз дивляться

День ветерана – це нагадування всім нам, що вдячність і повага мають звучати щодня, а не лише у календарні свята.

День ветерана 2025 – привітання в картинках

Найкращий спосіб віддячити ветеранам – увага та турбота. У добірці листівок ви знайдете щирі привітання для тих, кому ми завдячуємо можливістю жити у вільній країні.

День ветерана 2025 – привітання у віршах

Вдячні ми вам за мужність і волю,

За неба блакить й відвойовану долю!

Ми знаємо всі – це відомо давно:

Герої живуть серед нас – не в кіно!

З Днем ветерана!

***

Хай зникнуть страждання і біль від війни,

Нехай повертаються світлії сни!

Вам вдячні ми щиро за подвиги й силу,

За Україну, що для нас зберегли ви!

***

Завдяки вам у нас є новий день,

Радіймо життю попри звуки сирен!

Хай швидше настане омріяний час,

Із перемогою й миром для нас!

День ветерана 2025 – привітання у прозі

Дякуємо вам за мужність і силу, за те, що стали на захист України! Ви показали, що любов до Батьківщини сильніша за страх і біль. Хай вдячність людей завжди зігріває вас, а життя дарує спокій, тепло й радість поруч із найріднішими!

***

Ви пройшли крізь складні випробування і вистояли! Кожен ваш крок на фронті – це крок до майбутнього України. Сьогодні ми низько вклоняємося вам і дякуємо за свободу, яку маємо! Нехай доля віддячить вам світлом і миром!

***

Ви – сучасні герої, які творять історію вже сьогодні. Ваша незламність — приклад для кожного. Дякуємо за захист! Із Днем ветерана!

***

Дякуємо за вашу відвагу і витримку, за те, що не відступили тоді, коли було найважче! Ветерани – це наша гордість і наша совість. Нехай у вашому житті буде більше тепла й радості!

***

Ваші шрами – це знаки відваги та честі, ваша сила – наша опора! Дякуємо вам за те, що боронили й бороните Україну! Хай не лише у День ветерана, а завжди у вас буде любов рідних та пошана всього народу!

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.