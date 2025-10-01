Назва Геловін походить від англійського виразу All Hallow’s Eve – Вечір усіх святих. Свято прижилося у США, Канаді, Великій Британії та Ірландії. Все частіше його святкують і українці.

Коли відзначають Геловін у 2025 році та чи варто його святкувати українцям, читайте в нашому матеріалі.

Геловін 2025: дата святкування

У ніч з 31 жовтня на 1 листопада в багатьох країнах Заходу відзначають Геловін. Хоча його витоки сягають кількох тисячоліть, активного поширення в Україні це свято набуло лише наприкінці ХХ – початку ХХІ століття.

Сьогодні його дедалі частіше святкують і в нас, прикрашаючи оселі гарбузами, влаштовуючи костюмовані вечірки та організовуючи дитячі забави з традиційним “солодощі або капость”.

Геловін: коли виникло свято

За однією з популярних теорій, Геловін виріс із кельтського обряду Самайн, що датується близько 2000 років тому. Самайн символізував кінець літа й початок зими – періоду холоду та темряви. Кельти вірили, що в ніч на 1 листопада кордон між світом живих і мертвих стирається, і душі померлих можуть повертатися до своїх осель. Щоб захиститися від злих духів, люди запалювали багаття, одягали костюми зі шкур тварин, а богам приносили жертви.

Втім, частина істориків вважає, що прямих доказів такого походження немає. Вони підкреслюють, що сучасний Геловін має радше католицьке підґрунтя. У VII столітті Папа Боніфацій IV започаткував свято на честь усіх мучеників, яке відзначали 13 травня.

Згодом Папа Григорій III переніс його на 1 листопада, розширивши його зміст до Дня всіх святих. Отже католицькі традиції переплелися з місцевими обрядами – так і сформувалося свято в тому вигляді, яке дійшло до наших часів.

Геловін: традиції свята

Серед традицій на Геловін варто виділити гарбуз із вирізаним “обличчям” і свічкою всередині. Його називають “ліхтарем Джека”. За віруванням, такий ліхтар відганяє злих духів і захищає дім.

Що прийнято робити на Геловін:

Найвідомішою традицією Геловіну, яка однаково приваблює і дітей, і дорослих, є перевдягання у костюми різних фантастичних істот — монстрів, відьом та нечистої сили. Її витоки пов’язані із святкуванням Самайну, коли люди намагалися за допомогою маскування відлякати злих духів.

У Середньовіччі виникла ще одна звичка, яка згодом стала невід’ємною частиною Геловіну. Бідняки обходили оселі, просячи їжу чи хліб. З часом це перетворилося на дитячу традицію пригощання солодощами, відому нині як “Trick or Treat”, що в українському перекладі означає “Солодощі або смерть”.

Серед молоді також збереглася традиція ворожінь у ніч на Геловін — на майбутнє, кохання чи достаток. Її витоки сягають давніх язичницьких обрядів.

Геловін: заборони

Існують і певні заборони, яких слід дотримуватися у період Геловіну, аби не накликати на себе біду чи нечисту силу.

Що не можна робити на Геловін:

Зокрема, не варто залишати на ніч білизну сушитися — вважалося, що в ній можуть оселитися злі духи. Також не рекомендують впускати до хати чорних котів або вбивати павуків у власному помешканні.

Не можна відмовляти у допомозі тим, хто цього потребує, особливо людям у скрутному становищі.

Ще одне табу — не озиратися, якщо почуєте за спиною кроки. Вважалося, що так можна “вкоротити” собі життя.

Геловін в Україні: дата та чи можна святкувати християнам

В Православній церкві України зазначили, що у сучасному вигляді це свято сформувалося лише у ХХ столітті у США. Спершу воно задумувалося як спосіб “умиротворити” вуличні бешкети й швидко набуло комерційного характеру, перетворившись на яскравий розважальний проєкт.

Чи означає це, що, як і День святого Валентина чи Новий рік, Геловін — просто чергове комерціалізоване свято, яке не несе ані користі, ані шкоди? На жаль, усе не так просто.

Багато хто сприймає геловінські вечірки лише як нагоду для веселощів у маскарадних костюмах, проте суть явища виходить за межі невинних розваг. Адже люди перевтілюються в образи упирів, вампірів, відьом, зомбі та іншої нечистої сили, яка в культурній та релігійній традиції уособлює зло, несправедливість і смерть. Для християнина ж неприйнятно асоціювати себе з цими силами, навіть у жартівливій чи символічній формі.

У такий спосіб відбувається своєрідна романтизація смерті та злих сил, адже зло подається як щось привабливе та нешкідливе. Це поступово руйнує внутрішні заборони й впливає на моральні орієнтири людини. У результаті змінюється саме ставлення до смерті. Тоді як християнська віра ґрунтується на перемозі життя над смертю через воскресіння Ісуса Христа, а не на висміюванні чи легковажному ставленні до темних сил.

У ПЦУ наголошують, що ми завжди маємо пам’ятати про відповідальність за свої вчинки й усвідомлювати, що навіть жартома ми робимо вибір, який формує наше внутрішнє життя.

Українські аналоги Геловіна та схожі традиції

Попри те, що Геловін не є українським святом, у нашій культурі існують схожі за змістом традиції.

Етнологиня та кандидатка історичних наук Анастасія Кривенко у своєму Instagram зазначила, що наші предки не святкували Геловін у сучасному розумінні, але в українській культурі існувало щонайменше три особливі періоди, коли, за віруваннями, душі померлих родичів та інші потойбічні істоти могли повертатися на землю:

Різдвяно-новорічний цикл – предків запрошували на Святвечір, залишаючи для них їжу.

Великодній тиждень – вважалося, що ворота неба відчиняються, і душі перебувають серед людей.

Зелені свята – коли на землю виходили русалки, які могли нашкодити людям.

