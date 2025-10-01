Щороку на початку жовтня у світі відзначається Міжнародний день людей похилого віку.

Свято має на меті звернути увагу на потреби та права літніх людей, висловити вдячність за їхній внесок у розвиток суспільства, а також нагадати про важливість турботи й підтримки старшого покоління.

Коли Міжнародний день людей похилого віку

Міжнародний день людей похилого віку відзначають 1 жовтня. Свято було засноване Генеральною Асамблеєю ООН у 1990 році, аби привернути увагу світової спільноти до питань, що стосуються літніх людей: їхньої соціальної захищеності, доступу до медицини та поваги в суспільстві.

Зараз дивляться

Україна, як повноправний член ООН, підтримала ініціативу міжнародного співтовариства і з 1991 року щорічно відзначає цей день.

Згідно з класифікацією Всесвітньої організації охорони здоров’я, літніми є люди віком від 60 до 75 років. Якщо людина досягла віку 90 років, її називають довгожителем.

Сьогодні варто привітати представників старшого покоління та подякувати за їхній життєвий шлях, досвід, працю та мудрість. Потурбуйтеся про своїх рідних, приділіть їм час, подаруйте свою увагу і тепло.

Зазначимо, що 1 жовтня відзначається й низка інших важливих свят, серед яких – День козацтва, День ветерана, Покрова Пресвятої Богородиці та День захисників і захисниць України. Календар свят на жовтень 2025 року – дивіться у нашому матеріалі.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.