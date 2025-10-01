Щороку восени українці відзначають Покрову Пресвятої Богородиці – одне з найбільш шанованих православних свят.

Воно має не лише релігійне, а й народне значення: з давніх-давен Богородицю вважали покровителькою козаків, а сьогодні цей день поєднується з вшануванням захисників і захисниць України.

Коли Покрова Пресвятої Богородиці – дата

Традиційно Покрова Пресвятої Богородиці відзначається 1 жовтня. У 2025 році ця дата припадає на середу.

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Раніше Покрову святкували 14 жовтня, однак після переходу Православної Церкви України на новоюліанський календар дата змістилася.

Історія свята Покрова Пресвятої Богородиці

Історія свята сягає 910 року, коли під час облоги Константинополя віряни зібралися на молитву у Влахернському храмі. За переказами, саме тоді явилася Пресвята Богородиця й накрила людей своїм омофором на знак захисту від ворогів.

Свято Покрови стало символом заступництва Божої Матері для всіх, хто звертається до неї з молитвою. В Україні воно набуло особливого значення ще за часів козацтва. Запорозькі козаки вважали Богородицю своєю небесною покровителькою, молилися їй перед походами та будували храми на її честь.

Саме тому Покрова увійшла в історію не лише як церковне, а й як національне свято, що уособлює силу духу, мужність та захист українського народу. До слова, 1 жовтня також відзначається День українського козацтва та День захисників і захисниць України.

Прикмети на Покрову Пресвятої Богородиці

Яка погода на Покрову – такою буде й зима.

Якщо випав сніг 1 жовтня – на Різдво також сніжитиме.

Вітер дме з півдня – до м’якої зими.

Дощ на Покрову – осінь буде дощовою.

Листя на деревах уже опало – наступний рік не буде суворим на погоду.

Сніг на Покрову віщує багато весіль.

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