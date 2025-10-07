У вівторок, 7 жовтня, відзначається Всесвітній день бавовни, Всесвітній день дій за гідну працю та Міжнародний день поінформованості про тригемінальну невралгію.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святих мучеників Сергія і Вакха. Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня – далі у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 7 жовтня 2025 року

Згідно з православним календарем, цього дня згадують святих мучеників Сергія і Вакха. Вони були римського походження і жили у III столітті. Обіймали високі військові посади при дворі імператора Максиміана.

Сергій і Вакх були фаворитами імператора, поки не стало відомо, що вони таємно сповідують християнство. Святі відмовилися приносити жертву язичницьким ідолам, за що їх піддали жорстким тортурам. На честь мучеників було побудовано кілька церков у різних містах, включаючи Константинополь і Рим.

Хто святкує день ангела 7 жовтня 2025 року

Цього дня іменини відзначають власники імен Дем’ян, Йосип, Леонтій, Марк, Микола, Сергій та Пелагея.

Що не можна робити 7 жовтня 2025 року

Цього дня не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти жадібність і байдужість. Не варто відмовляти у допомозі нужденним.

Народні прикмети не радять працювати із землею, а також не можна починати важливі справи. Цього дня не рекомендується займатися випічкою – це до невдач і матеріальних труднощів. Не робіть сьогодні великих покупок, інакше річ прослужить недовго.

Що можна робити сьогодні

Цього дня можна прибирати в будинку, готувати оселю до зими, займатися рукоділлям та іншими домашніми справами. Вечір варто провести в колі рідних і близьких. Сприятливий день для побачень, весілля і вінчання.

Народні прикмети на 7 жовтня 2025 року

Тепла і ясна погода – осінь буде довгою і погожою.

Листя з берез вже повністю опало – до ранніх морозів і суворої зими.

Вранці сильний туман – чекайте на м’яку і теплу зиму.

Вранці роса і хмарно – до швидкої зміни погоди.

