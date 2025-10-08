Щороку 8 жовтня в Україні відзначають День юриста – професійне свято людей, які стоять на варті закону, справедливості та правопорядку.

Цього дня заведено вітати адвокатів, суддів, прокурорів, нотаріусів, юрисконсультів, слідчих та правозахисників – усіх, хто захищає права і свободи громадян. Робота цих фахівців вимагає глибоких знань законодавства, відповідальності, уважності та чесності.

Тож сьогодні варто побажати їм професійних успіхів, перемог у боротьбі за справедливість, а також особистого щастя, здоров’я та благополуччя. Для цього Факти ICTV підготували привітання з Днем юриста у віршах і картинках.

Зараз дивляться

День юриста 2025 – картинки

Привітання з Днем юриста України

Привітання з Днем юриста України

Картинки до Дня юриста 2025

Картинки до Дня юриста 2025

Листівки з Днем юриста України

Листівки з Днем юриста України

День юриста - привітання в картинках

День юриста – привітання в картинках

День юриста 2025 - привітання

День юриста 2025 – привітання

Привітання з Днем юриста у віршах

***

Ця поезія урочиста
Спеціально для юриста:
Він із законами ладнає,
Усі нюанси добре знає!
Тож у це прекрасне свято
Щастя вам й добра багато!

***

Юрист — це розум і закон,
Що світ тримає у долоні,
Ти правосуддя вартовий,
Твої поради — наче зброя.

Ти знаєш істину й права,
В руках твоїх — людськая доля,
Даруєш захист і надію,
Веде тебе лиш правда й воля.

Тож у цей святковий, світлий день,
Прийми подяку і вітання.
Нехай закон тебе веде
Шляхами правди й процвітання!

***

Усі закони України
Ти пам’ятаєш назубок,
Юрист ти справді дуже сильний
І кожен правильний твій крок!

Твоя робота – не забава,
Бо знань потрібен повний міх
Розплутати важливі справи
І вийти з казусів усіх!

Тобі я хочу побажати
Перемагати в боротьбі,
І завжди правду захищати.
Нехай щастить завжди тобі!

***

Закони всі чудово знаєш,
Нюансів безліч правових,
І справедливість захищаєш –
Даєш негідникам під дих!

Тому сьогодні, в День юриста,
Тобі бажаю перемог!
Хай буде доля світла й чиста,
Й допомагає завжди Бог!

***

Працюють всі юристи дуже гідно
І ними задоволені клієнти!
Тому, до Дня юриста принагідно,
Звучать для них найкращі компліменти!
Зі святом професійним вас вітаємо,
І бути “на коні” завжди бажаємо!

***

Читайте також
Календар свят на жовтень 2025: коли день вчителя, художника та юриста
календар свят на жовтень 2025

Пов'язані теми:

КалендарПривітання зі святамиСвята
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.