Щороку 8 жовтня в Україні відзначають День юриста – професійне свято людей, які стоять на варті закону, справедливості та правопорядку.

Цього дня заведено вітати адвокатів, суддів, прокурорів, нотаріусів, юрисконсультів, слідчих та правозахисників – усіх, хто захищає права і свободи громадян. Робота цих фахівців вимагає глибоких знань законодавства, відповідальності, уважності та чесності.

Тож сьогодні варто побажати їм професійних успіхів, перемог у боротьбі за справедливість, а також особистого щастя, здоров’я та благополуччя. Для цього Факти ICTV підготували привітання з Днем юриста у віршах і картинках.

Зараз дивляться

День юриста 2025 – картинки

Привітання з Днем юриста у віршах

***

Ця поезія урочиста

Спеціально для юриста:

Він із законами ладнає,

Усі нюанси добре знає!

Тож у це прекрасне свято

Щастя вам й добра багато!

***

Юрист — це розум і закон,

Що світ тримає у долоні,

Ти правосуддя вартовий,

Твої поради — наче зброя.

Ти знаєш істину й права,

В руках твоїх — людськая доля,

Даруєш захист і надію,

Веде тебе лиш правда й воля.

Тож у цей святковий, світлий день,

Прийми подяку і вітання.

Нехай закон тебе веде

Шляхами правди й процвітання!

***

Усі закони України

Ти пам’ятаєш назубок,

Юрист ти справді дуже сильний

І кожен правильний твій крок!

Твоя робота – не забава,

Бо знань потрібен повний міх

Розплутати важливі справи

І вийти з казусів усіх!

Тобі я хочу побажати

Перемагати в боротьбі,

І завжди правду захищати.

Нехай щастить завжди тобі!

***

Закони всі чудово знаєш,

Нюансів безліч правових,

І справедливість захищаєш –

Даєш негідникам під дих!

Тому сьогодні, в День юриста,

Тобі бажаю перемог!

Хай буде доля світла й чиста,

Й допомагає завжди Бог!

***

Працюють всі юристи дуже гідно

І ними задоволені клієнти!

Тому, до Дня юриста принагідно,

Звучать для них найкращі компліменти!

Зі святом професійним вас вітаємо,

І бути “на коні” завжди бажаємо!

***

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.