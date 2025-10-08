Юристи – це люди, які щодня стоять на варті закону, справедливості та прав кожного з нас.

Вони допомагають розібратися в складних життєвих ситуаціях, захищають у судах, консультують у бізнесі та слідкують, щоб у державі панував порядок. Мають вони й своє професійне свято – День юриста, коли вся країна дякує правникам за їхню важливу місію.

Коли саме його відзначають, чому обрали саме цю дату, кого вітають і з якими питаннями варто звертатися до юриста – розберемося докладно у матеріалі Фактів ICTV.

Коли День юриста в Україні 2025

В Україні День юриста традиційно відзначають 8 жовтня. Це державне професійне свято, однак воно не є вихідним днем. У 2025 році воно припадає на середу.

Цього дня вітають усіх, хто пов’язаний із правом – від адвокатів і суддів до прокурорів, нотаріусів, юрисконсультів та працівників правоохоронних органів.

Свято було запроваджене 16 вересня 1997 року указом президента Леоніда Кучми за ініціативи Міністерства юстиції, Спілки юристів та Спілки адвокатів України. Його мета – підкреслити важливість юридичної професії для держави, де панує верховенство права.

День юриста 2025 в Україні – історія виникнення свята

Дата 8 жовтня має символічне значення. Згідно з історичними фактами, саме в жовтні 1016 року князь Ярослав Мудрий після перемоги над Святополком започаткував першу збірку законів Русі-України – Руську Правду.

Вона стала основою середньовічного права та важливим етапом становлення правової системи на українських землях.

Цікаво, що число 8 отримали як суму цифр 1016 року (1+0+1+6), тож воно символічно пов’язане з датою створення цього документа.

Кого вітають у День юриста 2025

День юриста – це свято всіх, хто працює у сфері права. У цей день слід привітати адвокатів, які захищають громадян у судах, та самих суддів, що мають забезпечувати справедливість і законність рішень.

Також можна сказати приємні слова прокурорам, які здійснюють нагляд за дотриманням законів, нотаріусам, які посвідчують угоди й охороняють цивільні права, юрисконсультам, що дають поради організаціям та підприємствам, а також слідчим, які проводять досудове розслідування.

Привітання приймають і ті, хто має юридичну освіту, навіть якщо не працює за спеціальністю. Адже правнича підготовка – це фундамент знань, який допомагає кожному громадянину орієнтуватися у власних правах і обов’язках.

З якими питаннями звертатися до юриста

Юристи допомагають розв’язати широкий спектр життєвих ситуацій – від побутових до бізнесових чи кримінальних.

Сімейне право: розлучення, поділ майна, аліменти, опіка над дітьми, шлюбні контракти.

Спадкове право: оформлення спадщини, спори між спадкоємцями, заповіти.

Трудові спори: незаконне звільнення, невиплата зарплати, порушення трудового договору.

Цивільне право: укладання договорів купівлі-продажу, оренди, позик, перевірка документів.

Підприємництво: реєстрація бізнесу, податкові питання, юридичний супровід компаній.

Банківські справи: кредитні суперечки, дії колекторів, реструктуризація боргів.

Кримінальні справи: захист обвинувачених, допомога потерпілим, супровід під час слідства.

Звернення до юриста – це не лише спосіб розвʼязати проблему, а й запобігти їй. Консультація фахівця допоможе розібратися у ваших правах і зберегти час, гроші та нерви.

Юрист має не просто знатися на законах, а й віддано служити суспільству: стояти на сторожі прав і свобод громадян, формувати правову культуру та зміцнювати демократичні засади держави.

Це свято нагадує, що без юристів – адвокатів, суддів, прокурорів, нотаріусів – держава не може існувати як правова. І кожен із нас може звернутися до них за захистом своїх прав, коли це потрібно.

