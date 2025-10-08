Сьогодні, 8 жовтня, в Україні відзначають День юриста – професійне свято всіх, хто стоїть на варті законності та правопорядку.

Також на цю дату припадають Всесвітній день біометрії, Міжнародний день подіатрії, Міжнародний день дзиґи та Всесвітній день восьминога — символічний збіг, адже латинське octo означає “вісім”, що пов’язує восьминога з жовтнем (October).

Для православних вірян це день пам’яті преподобної Пелагії та преподобної Таїсії.

Зараз дивляться

Факти ICTV зібрали всі головні події 8 жовтня – дізнавайтеся, які народні прикмети існують цього дня, що можна і не можна робити, а також, хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 8 жовтня 2025 року

Православна церква цього дня вшановує пам’ять преподобних Пелагії Антіохійської та Таїсії Єгипетської.

Свята Пелагія жила у III столітті в Антіохії. Вона навернулася до християнства, відмовилася від світських спокус і прийняла мученицьку смерть за віру. За переказами, її стратили, спаливши в мідному бику. У народі Пелагію шанують як покровительку дівчат, чистоти та птахів.

Преподобна Таїсія Єгипетська – подвижниця IV століття – стала прикладом щирого покаяння. В юності вона жила гріховним життям, але згодом відмовилася від нього, звернувшись до Бога. Провівши решту днів у молитві й усамітненні, вона спокутувала свої провини та була канонізована.

Який сьогодні, 8 жовтня 2025 року, день в Україні

Сьогодні в Україні відзначають День юриста – професійне свято, запроваджене указом президента у 1997 році за ініціативи Спілки адвокатів, Спілки юристів і Міністерства юстиції України.

Дату 8 жовтня обрали не випадково: саме в жовтні 1016 року князь Ярослав Мудрий створив перший писаний звід законів – Руську Правду, що стала основою середньовічного права в Русі – Україні.

Цього дня вітають суддів, адвокатів, прокурорів, нотаріусів, юрисконсультів, слідчих та правозахисників – усіх, хто дбає про дотримання прав і свобод громадян.

Хто святкує день ангела 8 жовтня 2025 року

Серед чоловіків цього дня іменини відзначають Василь, Віктор, Володимир, Дмитро, Іван, Микола, Павло та Петро. Ці імена здавна пов’язують із силою духу, мудрістю й надійністю.

Серед жінок день ангела святкують Єлизавета, Марія, Надія, Таїсія та Тетяна. Кожне з цих імен уособлює віру, милосердя та красу душі.

Що не можна робити 8 жовтня 2025 року

Конфліктувати, лаятися й провокувати суперечки – емоційна напруга цього дня надто висока.

Вживати алкоголь і переїдати – надмірність може позначитися на здоров’ї та настрої.

Стригти волосся – за повір’ями, це може накликати хвороби або залучити негативну енергію.

Братися за важливі справи й виконувати фізично виснажливу роботу.

Піддаватися ревнощам, заздрості чи роздратуванню – у дні під знаком Овна ці емоції особливо руйнівні.

Що можна робити сьогодні

8 жовтня – день енергії, натхнення та почуттів. Це найкращий час для романтичних знайомств, заручин або весілля.

День сприятливий для святкувань, теплих зустрічей і дружнього спілкування. Добре проводити час у приємній компанії, організовувати корпоративні заходи чи презентації – усе, що приносить радість і позитив.

Корисно пригощатися фруктами, особливо виноградом, який символізує достаток і щедрість. День сприяє гармонії у стосунках, творчим ідеям та духовному оновленню. От у справах краще не поспішати – спокій і врівноваженість принесуть більше користі, ніж метушня.

Народні прикмети на 8 жовтня 2025 року

Ясний і теплий день – осінь буде довгою й сухою.

Багато павутини в повітрі – зима буде м’якою.

Якщо вечір зоряний – найближчими днями погода залишиться стабільною.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.