Церковний календар на листопад 2025: важливі події останнього місяця осені
Листопад 2025 року насичений церковними подіями та днями пам’яті святих. В останній місяць осені віряни відзначатимуть Собор архістратига Михайла, Введення у храм Пресвятої Богородиці, а також початок Різдвяного посту.
Церква закликає провести цей час у молитві, вдячності та духовній підготовці до зимових свят. Факти ICTV зібрали повний церковний календар на листопад 2025 року, щоби ви не пропустили важливі дати.
Церковні свята у листопаді 2025 року
- 1 листопада – святих безсрібників Косми і Дам’яна, блаженного священномученика Теодора;
- 2 листопада – святих мучеників Ахиндина, Пигасія, Афтонія, Єлпидифора і Анемподиста;
- 3 листопада – святих священномучеників Акепсима, Йосифа і Айтала;
- 4 листопада – святого преподобного Йоакинія Великого; святих мучеників Нікандра та Єрмея;
- 5 листопада – святих мучеників Галактіона та Епістими;
- 6 листопада – святого ісповідника Павла, архиєпископа Царгородського;
- 7 листопада – святих 33-х мучеників у Мелітині;
- 8 листопада – Собор архістратига Михайла;
- 9 листопада – святих преподобних Матрони й Теоктисти;
- 10 листопада – святих апостолів Ераста, Олімпа, Родіона та тих, хто з ними;
- 11 листопада – святих мучеників Мини, Віктора і Вікентія; святого преподобного ісповідника Теодора Студита;
- 12 листопада – святого священномученика Йосафата;
- 13 листопада – святого святителя Івана Златоустого, архиєпископа Царгородського;
- 14 листопада – святого апостола Филипа;
- 15 листопада – початок Різдвяного посту, святих мучеників та ісповідників Гурія, Самона, Авіва;
- 16 листопада – святого апостола та євангелиста Матея;
- 17 листопада – святого святителя Григорія, єпископа Неокесарійського;
- 18 листопада – святих мучеників Платона й Романа;
- 19 листопада – святого пророка Авдія; святого мученика Варлаама;
- 20 листопада – блаженної преподобної Йосафати, святого преподобного Григорія Декаполіта;
- 21 листопада – Введення у храм Пресвятої Богородиці;
- 22 листопада – святого апостола Филимона та тих, хто з ним;
- 23 листопада – святих святителів Амфілохія і Григорія;
- 24 листопада – святої великомучениці Катерини, святого великомученика Меркурія;
- 25 листопада – святого священномученика Климента;
- 26 листопада – святого преподобного Аліпія стовпника;
- 27 листопада – святого великомученика Якова Персіянина; святого преподобного Паладія;
- 28 листопада – святого преподобномученика Стефана Нового; святого мученика Іринарха;
- 29 листопада – святих мучеників Парамона та Філумена;
- 30 листопада – святого апостола Андрія Первозваного.
