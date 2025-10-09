Листопад 2025 року насичений церковними подіями та днями пам’яті святих. В останній місяць осені віряни відзначатимуть Собор архістратига Михайла, Введення у храм Пресвятої Богородиці, а також початок Різдвяного посту.

Церква закликає провести цей час у молитві, вдячності та духовній підготовці до зимових свят. Факти ICTV зібрали повний церковний календар на листопад 2025 року, щоби ви не пропустили важливі дати.

Церковні свята у листопаді 2025 року

1 листопада – святих безсрібників Косми і Дам’яна, блаженного священномученика Теодора;

2 листопада – святих мучеників Ахиндина, Пигасія, Афтонія, Єлпидифора і Анемподиста;

3 листопада – святих священномучеників Акепсима, Йосифа і Айтала;

4 листопада – святого преподобного Йоакинія Великого; святих мучеників Нікандра та Єрмея;

5 листопада – святих мучеників Галактіона та Епістими;

6 листопада – святого ісповідника Павла, архиєпископа Царгородського;

7 листопада – святих 33-х мучеників у Мелітині;

8 листопада – Собор архістратига Михайла;

9 листопада – святих преподобних Матрони й Теоктисти;

10 листопада – святих апостолів Ераста, Олімпа, Родіона та тих, хто з ними;

11 листопада – святих мучеників Мини, Віктора і Вікентія; святого преподобного ісповідника Теодора Студита;

12 листопада – святого священномученика Йосафата;

13 листопада – святого святителя Івана Златоустого, архиєпископа Царгородського;

14 листопада – святого апостола Филипа;

15 листопада – початок Різдвяного посту, святих мучеників та ісповідників Гурія, Самона, Авіва;

16 листопада – святого апостола та євангелиста Матея;

17 листопада – святого святителя Григорія, єпископа Неокесарійського;

18 листопада – святих мучеників Платона й Романа;

19 листопада – святого пророка Авдія; святого мученика Варлаама;

20 листопада – блаженної преподобної Йосафати, святого преподобного Григорія Декаполіта;

21 листопада – Введення у храм Пресвятої Богородиці;

22 листопада – святого апостола Филимона та тих, хто з ним;

23 листопада – святих святителів Амфілохія і Григорія;

24 листопада – святої великомучениці Катерини, святого великомученика Меркурія;

25 листопада – святого священномученика Климента;

26 листопада – святого преподобного Аліпія стовпника;

27 листопада – святого великомученика Якова Персіянина; святого преподобного Паладія;

28 листопада – святого преподобномученика Стефана Нового; святого мученика Іринарха;

29 листопада – святих мучеників Парамона та Філумена;

30 листопада – святого апостола Андрія Первозваного.

