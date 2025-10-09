У п’ятницю, 9 жовтня, відзначається День рієлтора, Всесвітній день пошти, Всесвітній день зору, Всесвітній день фінансового планування та Міжнародний день пива і піци.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святого апостола Якова Алфеєвого. Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня – далі в матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 9 жовтня 2025 року

Згідно з православним календарем, цього дня згадують Якова Алфеєвого, одного з 12 апостолів Ісуса Христа. Він був братом апостола і євангеліста Матвія.

Яків був митарем. Згідно з житієм, він проповідував в Юдеї, а потім разом з апостолом Андрієм відправився в Едесу. Пізніше самостійно проповідував в Газі та Елевферополі (Південна Палестина).

Який сьогодні, 9 жовтня 2025 року, день в Україні

В Україні 9 жовтня відзначається День рієлтора. Це неофіційне професійне свято було засноване у 1999 році на Першому Всеукраїнському з’їзді рієлторів.

Рієлтор – це експерт у галузі роботи з нерухомістю. Він виступає посередником з укладання угод щодо купівлі, продажу, оренди та інших операцій, пов’язаних з нерухомістю.

Хто святкує день ангела 9 жовтня 2025 року

День ангела сьогодні святкують власники таких чоловічих імен: Костянтин, Максим, Петро, Степан, Яків.

Що не можна робити 9 жовтня 2025 року

Цього дня не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти жадібність і байдужість.

Народні прикмети не радять лінуватися і відкладати важливі справи – це до невдач у майбутньому. Також сьогодні не варто перераховувати гроші та дрібні предмети, інакше накличете на себе фінансові труднощі.

Що можна робити сьогодні

День вважається вдалим для підготовки до зими. Чоловіки цього дня заготовлювали дрова, а жінки варили першу кашу із зерна нового врожаю. Вважалося, що ця ситна страва наповнить людину енергією і додасть сил до кінця року.

Народні прикмети на 9 жовтня 2025 року

Йде сніг – до поганого врожаю наступного року.

Дощить – сніг випаде рано.

Місяця не видно за хмарами – до посушливого літа.

Кроти копають широкі нори – чекайте на швидке потепління;

Не все листя опало з вишні – ще буде тепло.

