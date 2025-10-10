Сьогодні, 10 жовтня, в Україні відзначають День працівників стандартизації та метрології – професійне свято фахівців, які відповідають за точність вимірювань, якість і безпечність продукції.

Також на цю дату припадають Всесвітній день психічного здоров’я, який покликаний нагадати про важливість турботи про ментальний стан людини, Всесвітній день інклюзивності, що підкреслює рівність і прийняття, Міжнародний день режисури та Міжнародний день ветеринарної медсестри, який відзначають у другу п’ятницю жовтня.

Для православних вірян це день пам’яті святих мучеників Євлампія та Євлампії.

Зараз дивляться

Факти ICTV зібрали всі головні події 10 жовтня – дізнавайтеся, які народні прикмети існують цього дня, що можна і не можна робити, а також, хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 10 жовтня 2025 року

Цього дня православні віряни вшановують пам’ять святих мучеників Євлампія та Євлампії, брата і сестри, які постраждали за віру у Христа на початку IV століття в місті Нікомідія (сучасна Туреччина).

Під час гонінь за імператора Максиміліана Євлампій відмовився зректися християнства й був жорстоко покараний. Його сестра Євлампія, дізнавшись про страждання брата, сміливо з’явилася перед судом і відкрито заявила про свою віру. Вони прийняли мученицьку смерть, зберігши непохитну відданість Христові.

Який сьогодні, 10 жовтня 2025 року, день в Україні

Сьогодні в Україні відзначають День працівників стандартизації та метрології — професійне свято тих, хто забезпечує точність вимірювань, якість продукції та дотримання міжнародних стандартів.

Свято було встановлено у 2002 році указом президента України, щоб відзначити вагомий внесок фахівців цієї галузі у розвиток економіки та промисловості.

Метою події є привернення уваги до ролі метрології та стандартизації у житті держави, адже саме завдяки цим напрямам формується надійність українського виробництва, довіра до національної продукції та її конкурентоспроможність на світових ринках.

Хто святкує день ангела 10 жовтня 2025 року

Сьогодні іменини відзначають власники імен Андрій, Антон, Василь, Кирило, Павло, Сергій, Степан, Юхим та Яків.

Що не можна робити 10 жовтня 2025 року

Переїдати та вживати алкоголь — це послаблює енергетику та може викликати втому.

Контактувати з незнайомими людьми – день не сприяє новим знайомствам, можливі непорозуміння.

Підписувати угоди та укладати контракти — через уповільнену реакцію є ризик помилок.

Перенавантажувати себе фізичною працею або тренуваннями – організму потрібен спокій і відновлення.

Піддаватися гніву, заздрості чи бажанню помсти – негативні емоції цього дня мають особливо руйнівний вплив.

Позичати комусь сірники й свічки з дому – за народними прикметами, це “виносить тепло” і притягує негаразди.

Працювати на городі чи ходити до лісу – вважалося, що земля цього дня “відпочиває”.

Сваритися, лихословити чи бажати комусь зла.

Що можна робити сьогодні

День сприятливий для очищення й внутрішнього спокою. Корисно приділити час дому: прибрати, позбутися старих речей, очистити простір за допомогою ароматичних паличок чи полумʼя свічки. Це допоможе вивільнити накопичену втому й оновити енергію.

Добре усамітнитися, помолитися або переосмислити минуле – день підходить для покаяння, прощення й духовного відновлення. Місяць у знаку Тельця надає стабільності, тому варто присвятити час побутовим справам, дрібним ремонтам чи плануванню бюджету, кажуть астрологи.

Також це вдалий момент, щоби підстригти волосся – згідно з місячним календарем, це подовжує життя й зміцнює енергетику.

Народні прикмети на 10 жовтня 2025 року

Вітер зі сходу або півночі – до похолодання.

Листя верби жовтіє знизу – зима буде ранньою.

Теплий і сухий день – осінь затягнеться.

Гроза – до м’якої зими.

Дощ зі снігом – до теплого січня.

Мало шишок на ялинах і соснах – зима буде короткою.

Морозу ще не було – холодів не чекати щонайменше місяць.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.