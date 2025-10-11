У суботу, 11 жовтня, відзначається Всесвітній день музики, Міжнародний день камінг-ауту, Всесвітній день мігруючих птахів, Міжнародний день африканських пінгвінів, Міжнародний день дівчаток, Європейський день донорства та трансплантації органів і Всесвітній день хоспісів та паліативної допомоги.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святого апостола від 70-ти Пилипа. Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня – далі у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 11 жовтня 2025 року

Згідно з православним календарем, цього дня згадують святого апостола від 70-ти Пилипа. Він був одним із семи дияконів, обраних для піклування про бідних християнської громади в Єрусалимі.

Після мученицької смерті Стефана вирушив до міста Самарії, де проповідував з великим успіхом. Пізніше Пилип попрямував у Кесарію Приморську зі своїми чотирма дочками, які мали дар пророцтва.

Хто святкує день ангела 11 жовтня 2025 року

Цього дня іменини відзначають власники імен Іларіон, Лев, Макар, Олександр, Пилип та Зінаїда.

Що не можна робити 11 жовтня 2025 року

Цього дня не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти жадібність і байдужість. Народні прикмети не радять йти далеко від дому, інакше накличете на себе неприємності.

Не можна переїдати і зловживати алкоголем – можуть виникнути проблеми зі шлунком. Цього дня підвищується ризик опіків і порізів, тож варто бути обережними з гострими, колючими і гарями предметами.

Що можна робити сьогодні

Сприятливий день для творчості і рукоділля. Будь-який зроблений своїми руками виріб вийде вдалим. 11 жовтня можна займатися й іншими домашніми справами, зокрема прибиранням і готуванням.

За прикметами, жінкам в цей день рекомендується випустити емоції, можна поплакати і пожаліти себе. Після цього на душі відразу стане легше.

Народні прикмети на 11 жовтня 2025 року

Навколо місяця вночі видно кола – у найближчі дні буде вітряно.

Птахи летять дуже низько – до ранньої і морозної зими.

Дерева вкрилися інеєм – зима буде довгою.

Потепління цього дня віщує погожий кінець жовтня.

