Сьогодні, 12 жовтня, в Україні та світі відзначають одразу кілька подій, серед яких – Всесвітній день економіста та День економіста в Україні.

Крім того, на другу неділю жовтня припадають одразу кілька професійних свят: День художника України, День професійних спілок України та День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби України.

Також цього дня проводять Всесвітній день боротьби з артритом та відзначають День вільнодумства.

Для православних вірян 12 жовтня – день пам’яті мучениці Домники, а також мучеників Прова, Тараха й Андроника.

Факти ICTV зібрали всі головні події цього дня — дізнавайтеся, які народні прикмети існують, що можна і не можна робити, а також хто сьогодні святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 12 жовтня 2025 року

Православна церква цього дня вшановує мучеників Прова, Тараха й Андроника, які постраждали за християнську віру у IV столітті в місті Тарсі, що в Малій Азії.

Святий Тарах, колишній воїн, рішуче відмовився принести жертву язичницьким богам, проголосивши, що поклоняється лише істинному Богу. Разом із ним на суд привели Прова та Андроника, які також не зреклися своєї віри. Після численних катувань усіх трьох стратили, а християни потайки поховали їхні тіла.

Також 12 жовтня церква згадує мученицю Домнику – святу, яка жила в Кілікії та прийняла мученицьку смерть за віру в Христа наприкінці III століття. За переказами, вона відмовилася зректися Господа, за що була піддана жорстоким тортурам: її били, катували вогнем і кинули до в’язниці, де вона померла.

Який сьогодні, 12 жовтня 2025 року, день в Україні

12 жовтня в Україні відзначають День економіста — професійне свято фахівців, які працюють у сфері фінансів, бізнесу, статистики, аналітики та державного управління. Ця спеціальність вимагає аналітичного мислення, глибоких знань у сфері математики, уміння працювати з великими масивами даних і сучасними цифровими інструментами.

У другу неділю жовтня також відзначають День художника України. Свято започатковано у 1998 році президентським указом з ініціативи Спілки художників України, щоб підтримати митців та нагадати про їхній внесок у культурний розвиток держави.

Крім того, 12 жовтня в Україні відзначають День професійних спілок України. Сьогодні профспілки залишаються важливим інструментом захисту трудових прав працівників, беручи участь у переговорах щодо заробітної плати, умов праці та соціальних гарантій.

Ще одне професійне свято цієї дати – День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби України. Його встановили у 2004 році, щоб відзначити роль фахівців, які стоять на варті громадського здоров’я, контролюють санітарний стан, протидіють поширенню інфекцій і впливу шкідливих факторів довкілля. Служби ліквідували у 2017 році, але її справу продовжують фахівці МОЗ та Центру громадського здоров’я України.

Хто святкує день ангела 12 жовтня 2025 року

Іменини цього дня відзначають Богдан, Денис, Іван, Макар, Микола, Олександр, Остап та Тарас.

Що не можна робити 12 жовтня 2025 року

Лаятися, сваритися чи з’ясовувати стосунки.

Давати або брати гроші в борг.

Займатися пранням, прибиранням та іншою хатньою роботою.

Робити великі покупки – особливо спонтанні, під впливом емоцій.

Витрачати час на непотрібне спілкування чи участь у сумнівних заходах.

Що можна робити сьогодні

12 жовтня – день із потужною енергетикою, який сприяє активним діям і духовному оновленню. Це чудовий час для визначення життєвих цілей, ухвалення важливих рішень, вибору професії або початку нових справ. Все, що розпочнеться цього дня, матиме високі шанси на успіх.

Корисно бувати на свіжому повітрі – заряджатися енергією вітру, гуляти біля води або навіть купатися в прохолодній воді. Місяць у Близнятах додає рухливості, тому день підходить для коротких поїздок, зустрічей із друзями, відвідування цікавих подій. Головне – не сидіти вдома.

Це сприятливий період для тренувань: можна збільшити фізичні навантаження, адже сама природа додає сил. Добре проводити масові заходи – конференції, збори, святкування, колективні заняття. Усе, що відбувається цього дня, об’єднує людей і надихає на спільну дію.

У духовному плані день підходить для медитацій, споглядання, молитви чи самопізнання.

Народні прикмети на 12 жовтня 2025 року

Птахи летять низько – до ранніх морозів.

Яскраві зорі на небі – зима буде холодною.

Тьмяне зоряне небо – до теплої осені.

Багато зірок – наступного року буде щедрий урожай.

Якщо чути грім – зима буде пізньою і м’якою.

