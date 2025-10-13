У понеділок, 13 жовтня, відзначається Міжнародний день скептиків, Міжнародний день простої мови, Міжнародний день костюма, Міжнародний день невдах, Всесвітній день боротьби з тромбозом, Міжнародний день зменшення небезпеки стихійних лих та День поширення інформації про метастатичний рак молочної залози.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святих мучеників Карпа, Папіли і Агатоніки. Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня – далі у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 13 жовтня 2025 року

Згідно з православним календарем, цього дня згадують святих мучеників Карпа, Папілу і Агатоніку. Вони постраждали за віру в Христа приблизно III-IV столітті.

За переказами, Карп був єпископом у Смирні, Папіла – дияконом або священиком, а Агатоніка — благочестивою жінкою, яка підтримувала інших християн у важкі часи.

Хто святкує день ангела 13 жовтня 2025 року

Цього дня іменини відзначають власники імен Антон, Микита, Микола, Яків та Злата.

Що не можна робити 13 жовтня 2025 року

Цього дня не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти жадібність і байдужість. Народні прикмети не радять носити одяг чорного кольору, інакше накличете на себе неприємності.

Не варто довіряти незнайомцям, ділитися секретами і планами з іншими – цього дня підвищується ризик обманів і шахрайств. Не рекомендується хвалитися і виставляти достаток напоказ, інакше швидко позбудетеся усього нажитого.

Що можна робити сьогодні

Вдалий день для будь-яких оздоровчих і медичних процедур. Сьогодні варто піти ло лазні, щоб “змити з себе” не лише бруд, а й всі проблеми.

У цю дату можна займатися різними домашніми справами. Також день підходить для відпочинку, творчості, рукоділля та посиденьок з рідними і друзями.

Народні прикмети на 13 жовтня 2025 року

Небо темно-синього кольору – чекайте на дощ.

Чути грім – до гарного врожаю грибів у лісі.

Місяць вночі дуже блідий – до погіршення погоди.

Журавлі вже полетіли в теплі краї – зима буде ранньою і морозною.

