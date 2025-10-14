Сьогодні, 14 жовтня, в Україні та світі відзначають одразу кілька важливих подій. Серед них – День створення Української повстанської армії, Всесвітній день стандартизації, Всесвітній день екологічної освіти та Всесвітній день майбутнього без карієсу.

Для православних вірян 14 жовтня – день пам’яті святої преподобної Параскеви Тарнавської та святих мучеників Назарія й інших.

Факти ICTV зібрали всі головні події цього дня — дізнавайтеся, які народні прикмети існують, що можна і не можна робити, а також хто сьогодні святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 14 жовтня 2025 року

Цього дня православні віряни вшановують пам’ять преподобної Параскеви Тарнавської (Сербської) та святих мучеників Назарія, Гервасія, Протасія і Келсія.

Свята Параскева народилася в Епіваті поблизу Мармурового моря у благочестивій родині. Після смерті батьків роздала своє майно нужденним і вирушила до Константинополя, де прийняла чернечий постриг. Згодом здійснила паломництво до Святої землі та оселилася в Йорданській пустелі.

Наприкінці життя повернулася на батьківщину, де мирно упокоїлася. Її мощі були знайдені нетлінними та прославилися численними чудесами, тому преподобна Параскева вважається покровителькою жінок і захисницею від хвороб.

Також сьогодні церква згадує святих мучеників Назарія, Гервасія, Протасія і Келсія, які прийняли смерть за віру в Христа у часи гонінь. Назарій підтримував ув’язнених братів Гервасія і Протасія, за що був страчений разом зі своїм учнем Келсієм.

Який сьогодні, 14 жовтня 2025 року, день в Україні

14 жовтня в Україні відзначають День створення Української повстанської армії (УПА). Це військово-політичне формування діяло у 1942–1960 роках, ведучи боротьбу проти нацистських, польських і радянських військ.

Перші загони, відомі як Поліська Січ, були створені під проводом Тараса Бульби-Боровця у 1941 році. Згідно з позицією ОУН, офіційною датою заснування УПА вважається 1942 рік, коли різні підпільні формування об’єдналися в єдину силу.

З 2015 року вояки УПА офіційно мають статус борців за незалежність України — як визнання їхнього внеску у визвольний рух і боротьбу за українську державність.

Хто святкує день ангела 14 жовтня 2025 року

Іменини сьогодні відзначають Гнат, Кузьма, Михайло, Назар, Петро та Параска.

Ці імена мають давнє походження і тісно пов’язані з християнськими традиціями. Тож день ангела – гарна нагода привітати своїх близьких з іменинами.

Що не можна робити 14 жовтня 2025 року

Сваритися, лаятися чи ображати інших

Починати нові справи або ризикувати.

Піддаватися спокусам, діяти імпульсивно чи під впливом страху.

Перебувати в місцях скупчення людей – зростає ризик конфліктів і небезпечних ситуацій.

Переїдати, уживати алкоголь або каву.

Давати чи брати гроші в борг, дарувати гострі предмети — в народі вірили, що це “перерізає” щастя.

Що можна робити сьогодні

День сприятливий для завершення справ, очищення дому й внутрішнього перезавантаження. У народній традиції 14 жовтня вважали добрим часом для того, щоби “прибрати старе” – звільнити простір від усього зайвого, як у побуті, так і в думках.

Добре провести очищення оселі – запалити свічку, окропити кути святою водою чи обкурити приміщення ялівцем. Вважалося, що це захищає дім від злого ока та нещасть. Особливою обереговою силою цього дня наділений чорний кремінь – його клали на поріг, щоб відвернути біду.

У народі вірили, що дівчина, яка щиро помолиться цього дня, знайде нареченого до весни. Також зранку годували птахів – це мало принести удачу на весь рік.

Рекомендується провести день спокійно, у колі сім’ї, уникаючи метушні й натовпу. Це час, коли душевна гармонія важливіша за будь-які зовнішні події.

Народні прикмети на 14 жовтня 2025 року

Тепла погода цього дня віщує м’яку зиму.

Якщо листя з берези ще не облетіло – зима буде пізньою.

Туман зранку – до м’якої та сніжної зими.

Сухо і без опадів – до тривалої осені.

Якщо гуси ще не відлетіли, зима прийде нескоро.

