Яке свято 14 жовтня 2025 та чому сьогодні не слід дарувати гострі предмети
Сьогодні, 14 жовтня, в Україні та світі відзначають одразу кілька важливих подій. Серед них – День створення Української повстанської армії, Всесвітній день стандартизації, Всесвітній день екологічної освіти та Всесвітній день майбутнього без карієсу.
Для православних вірян 14 жовтня – день пам’яті святої преподобної Параскеви Тарнавської та святих мучеників Назарія й інших.
Факти ICTV зібрали всі головні події цього дня — дізнавайтеся, які народні прикмети існують, що можна і не можна робити, а також хто сьогодні святкує іменини.
- Яке сьогодні церковне свято – 14 жовтня 2025 року
- Який сьогодні, 14 жовтня 2025 року, день в Україні
- Хто святкує день ангела 14 жовтня 2025 року
- Що не можна робити 14 жовтня 2025 року
- Що можна робити сьогодні
- Народні прикмети на 14 жовтня 2025 року
Яке сьогодні церковне свято – 14 жовтня 2025 року
Цього дня православні віряни вшановують пам’ять преподобної Параскеви Тарнавської (Сербської) та святих мучеників Назарія, Гервасія, Протасія і Келсія.
Свята Параскева народилася в Епіваті поблизу Мармурового моря у благочестивій родині. Після смерті батьків роздала своє майно нужденним і вирушила до Константинополя, де прийняла чернечий постриг. Згодом здійснила паломництво до Святої землі та оселилася в Йорданській пустелі.
Наприкінці життя повернулася на батьківщину, де мирно упокоїлася. Її мощі були знайдені нетлінними та прославилися численними чудесами, тому преподобна Параскева вважається покровителькою жінок і захисницею від хвороб.
Також сьогодні церква згадує святих мучеників Назарія, Гервасія, Протасія і Келсія, які прийняли смерть за віру в Христа у часи гонінь. Назарій підтримував ув’язнених братів Гервасія і Протасія, за що був страчений разом зі своїм учнем Келсієм.
Який сьогодні, 14 жовтня 2025 року, день в Україні
14 жовтня в Україні відзначають День створення Української повстанської армії (УПА). Це військово-політичне формування діяло у 1942–1960 роках, ведучи боротьбу проти нацистських, польських і радянських військ.
Перші загони, відомі як Поліська Січ, були створені під проводом Тараса Бульби-Боровця у 1941 році. Згідно з позицією ОУН, офіційною датою заснування УПА вважається 1942 рік, коли різні підпільні формування об’єдналися в єдину силу.
З 2015 року вояки УПА офіційно мають статус борців за незалежність України — як визнання їхнього внеску у визвольний рух і боротьбу за українську державність.
Хто святкує день ангела 14 жовтня 2025 року
Іменини сьогодні відзначають Гнат, Кузьма, Михайло, Назар, Петро та Параска.
Ці імена мають давнє походження і тісно пов’язані з християнськими традиціями. Тож день ангела – гарна нагода привітати своїх близьких з іменинами.
Що не можна робити 14 жовтня 2025 року
- Сваритися, лаятися чи ображати інших
- Починати нові справи або ризикувати.
- Піддаватися спокусам, діяти імпульсивно чи під впливом страху.
- Перебувати в місцях скупчення людей – зростає ризик конфліктів і небезпечних ситуацій.
- Переїдати, уживати алкоголь або каву.
- Давати чи брати гроші в борг, дарувати гострі предмети — в народі вірили, що це “перерізає” щастя.
Що можна робити сьогодні
День сприятливий для завершення справ, очищення дому й внутрішнього перезавантаження. У народній традиції 14 жовтня вважали добрим часом для того, щоби “прибрати старе” – звільнити простір від усього зайвого, як у побуті, так і в думках.
Добре провести очищення оселі – запалити свічку, окропити кути святою водою чи обкурити приміщення ялівцем. Вважалося, що це захищає дім від злого ока та нещасть. Особливою обереговою силою цього дня наділений чорний кремінь – його клали на поріг, щоб відвернути біду.
У народі вірили, що дівчина, яка щиро помолиться цього дня, знайде нареченого до весни. Також зранку годували птахів – це мало принести удачу на весь рік.
Рекомендується провести день спокійно, у колі сім’ї, уникаючи метушні й натовпу. Це час, коли душевна гармонія важливіша за будь-які зовнішні події.
Народні прикмети на 14 жовтня 2025 року
- Тепла погода цього дня віщує м’яку зиму.
- Якщо листя з берези ще не облетіло – зима буде пізньою.
- Туман зранку – до м’якої та сніжної зими.
- Сухо і без опадів – до тривалої осені.
- Якщо гуси ще не відлетіли, зима прийде нескоро.