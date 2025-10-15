У середу, 15 жовтня, відзначається Всесвітній день гідності, День здоров’я молочної залози, Міжнародний день займенників, День втраченої дитини, Міжнародний день сільських жінок, Міжнародний день білої тростини та Всесвітній день миття рук.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять преподобного Єфимія Нового і преподобномученика Лукіана. Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня – далі у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 15 жовтня 2025 року

Згідно з православним календарем, цього дня згадують преподобного Єфимія Нового Солунського. Він жив у Палестині в IX столітті, походив з християнської родини, рано прийняв постриг і став відлюдником. Заснував чернечу громаду поблизу Салонік. У народі Єфимія вважали захисником від нечисті.

Зараз дивляться

Також 15 жовтня віряни вшановують пам’ять преподобномученика Лукіана Антіохійського. Він був родом із сирійського міста Самосата і жив у III столітті. Був висвячений на пресвітера. За віру у Христа зазнав багато катувань.

Хто святкує день ангела 15 жовтня 2025 року

Іменини цього дня відзначають власники таких чоловічих імен: Денис, Дмитро, Іван, Лук’ян, Опанас, Семен, Юхим.

Що не можна робити 15 жовтня 2025 року

Цього дня не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти жадібність і байдужість. Народні прикмети не радять лагодити зламані речі – вони довго не прослужать.

Не можна лінуватися, сьогодні обов’язково потрібно зробити хоча б три справи – це до удачі в майбутньому. Не можна позичати гроші – інакше в домі не буде достатку.

Що можна робити сьогодні

У святих Єфимія і Лукіана просять захисту від нечисті та зцілення від фізичних хвороб і душевних травм.

Цього дня можна займатися різними домашніми справами і готуватися до зими. Сприятливий день для творчості, рукоділля та відпочинку.

Народні прикмети на 15 жовтня 2025 року

Круг навколо місяця – до заморозків.

Комарі досі літають – зима буде м’якою.

На світанку хмарно – до погіршення погоди.

Безхмарне і ясне небо – чекайте на гарну погоду.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.