Сьогодні, 16 жовтня, у світі відзначають одразу кілька важливих подій – зокрема Всесвітній день котів, Всесвітній день продовольства та День керівника.

Також цього дня святкують Всесвітній день хліба, День здорового харчування, Всесвітній день хребта та реанімації серця. Крім того, на третій четвер жовтня припадають Міжнародний день словника, День вирішення конфліктів і День кредитних спілок.

Для православних вірян 16 жовтня – день пам’яті святого мученика Лонгина сотника.

Факти ICTV зібрали всі головні події цього дня — дізнавайтеся, яке сьогодні церковне свято, що можна і не можна робити, які народні прикмети існують і хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 16 жовтня 2025 року

Православна церква вшановує пам’ять мученика Лонгина Сотника – римського воїна, який був присутній під час розп’яття Ісуса Христа.

За церковним переказом, саме Лонгин пронизав списом ребро Спасителя, з якого витекли кров і вода. Згодом він став проповідником віри, залишивши військову службу, і за свою непохитну віру зазнав мученицької смерти – був обезголовлений разом із двома своїми сподвижниками.

Хто святкує день ангела 16 жовтня 2025 року

Іменини цього дня відзначають Георгій, Дементій, Євген, Іван, Леонтій та Олексій.

Ці імена походять із грецької та латинської традицій і пов’язані з вірою, мужністю та благородством.

Що не можна робити 16 жовтня 2025 року

Лаятися, з’ясовувати стосунки чи конфліктувати.

Переїдати або вживати важку їжу на ніч.

Займатися дрібною роботою, що напружує очі або потребує надмірної зосередженості.

Витрачати енергію на марні справи чи скарги.

Що можна робити сьогодні

Енергетично сильний день підживить фізичні та духовні сили. Це чудовий час для дій, досягнень і творчості. Якщо відчуваєте приплив енергії – використайте її для спорту, прогулянок або активної роботи.

Цей період сприяє рішучості: добре розпочинати довгострокові проєкти або завершувати давні справи. Якщо з’явиться натхнення – дійте, адже все заплановане сьогодні матиме шанс на успіх.

Місяць у знаку Лева додає впевненості, бажання діяти та бути поміченим. Корисно відвідувати заходи, спілкуватися, виступати, брати участь у подіях, де цінується ініціатива. Саме час для публічних виступів, презентацій чи творчих експериментів.

Народні прикмети на 16 жовтня 2025 року

Якщо листя ще не опало з дерев – морози настануть нескоро.

Коло навколо Місяця – до сильного вітру.

Горобці збиваються у зграйки й метушаться – до негоди.

Низькі темні хмари – на холод і можливий сніг.

Якщо ворони ходять землею – збережеться тепло.

