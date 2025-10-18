Сьогодні, 18 жовтня, в Україні та світі відзначають одразу кілька важливих подій – серед них Європейський день боротьби з торгівлею людьми та Всесвітній день менопаузи.

Крім того, на третю суботу жовтня традиційно припадають Міжнародний день археології, Всесвітній день співу, Міжнародний день ремонту та День працівників целюлозно-паперової промисловості.

Також цього дня святкують Всесвітній день гітари, Міжнародний день краватки, Міжнародний день легінсів, День європейського бобра та Міжнародний день жіночого щастя.

Для православних вірян 18 жовтня – день пам’яті апостола і євангеліста Луки.

Факти ICTV зібрали всі головні події цього дня – дізнавайтеся, які існують народні прикмети, що можна і не можна робити, а також хто сьогодні святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 18 жовтня 2025 року

Сьогодні православні християни вшановують пам’ять святого апостола і євангеліста Луки – одного з 12 найближчих учнів Ісуса Христа, сподвижника апостола Павла та автора одного з чотирьох Євангелій і книги Діянь апостолів.

Лука відомий як перший іконописець – за переказами, саме він написав перші ікони Пресвятої Богородиці, а також зображення апостолів Петра і Павла. Тому євангеліст вважається покровителем художників, іконописців і лікарів.

У посланнях апостола Павла Лука названий “улюбленим лікарем”, адже займався медичною справою і допомагав людям не лише духовно, а й фізично.

Який сьогодні, 18 жовтня 2025 року, день в Україні

В Україні відзначають День працівників целюлозно-паперової промисловості – професійне свято, встановлене у 2008 році указом президента на прохання виробників паперу. Його святкують щороку в третю суботу жовтня.

Історія паперового виробництва на українських землях бере початок ще у XIII столітті в Галичі, а нині в країні працюють десятки підприємств, що випускають різні види паперу й картону.

Через обмежені запаси целюлози більшість із них використовують вторинну сировину – макулатуру, поєднуючи традиції з екологічним підходом до виробництва.

Хто святкує день ангела 18 жовтня 2025 року

Іменини сьогодні відзначають ті, хто носить імена Андрій, Гаврило, Давид, Йосип, Микола, Семен, Сергій, Федір, Єлизавета, Єфросинія та Злата.

Особливо шанують сьогодні чоловіків, яких звати Лука, адже цього дня згадують апостола і євангеліста з цим самим іменем.

Цього дня заведено вітати іменинників, бажаючи їм міцного здоров’я, духовної сили та Божого благословення на добрі справи.

Що не можна робити 18 жовтня 2025 року

У день святого апостола і євангеліста Луки в народних і церковних традиціях існують певні заборони. Насамперед не варто сваритися, пліткувати й ображати інших – цього дня важливо берегти спокій у душі та в родині. Також не слід давати гроші в борг чи позичати сіль, адже це вважається прикметою до втрат і непорозумінь.

Не рекомендується їсти гостру або надто пекучу їжу, а також хвалитися своїми здобутками чи багатством – за віруваннями, надмірна гординя може накликати невдачу. Церква радить провести цей день у смиренні, утриматися від зайвих розмов і конфліктів, особливо якщо відчувається емоційна напруга.

З астрологічного погляду, день складний – легко піддатися дратівливості, тому краще обмежити контакти з людьми, які викликають нервозність. Не варто починати нові справи чи проводити фінансові операції. У спорті краще уникати перевантажень, віддавши перевагу відпочинку, сауні або масажу.

Що можна робити сьогодні

Цього дня можна попрохати у святого Луки про здоров’я, силу духу та просвітлення розуму.

Художники, іконописці, майстри можуть звертатися до Луки як до свого покровителя, освячувати нові роботи або розпочинати творчі задуми. Також варто відвідати богослужіння, перечитати уривки з Євангелія від Луки та зайнятися добрими справами – допомогти близьким, підтримати тих, хто потребує уваги.

Місяць перебуває у знаку Діви, тому день сприяє акуратності, уважності та дисципліні. Добре займатися дрібними домашніми справами, впорядковувати документи, наводити лад у домі чи на роботі. Водночас не слід ухвалювати глобальних рішень – інтуїція сьогодні слабша за логіку.

Народні прикмети на 18 жовтня 2025 року

Якщо весь день тихо і безвітряно – скоро настануть холоди.

Якщо зранку випав сніг, зима буде м’якою і теплою.

Яскравий місяць у небі – до ясної, сухої погоди.

Якщо береза ще не скинула листя, зима очікується сувора.

