У понеділок, 20 жовтня, відзначається Міжнародний день авіадиспетчера, Всесвітній день боротьби з болем, Міжнародний день лінивця, Всесвітній день статистики, Міжнародний день кухаря і кулінара.

Також на цю дату припадають Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної залози та Всесвітній день профілактики остеопорозу.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святого великомученика Артемія. Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня – далі у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 20 жовтня 2025 року

Згідно з православним календарем, цього дня згадують святого великомученика Артемія Антіохійського. Він жив у IV столітті, був єгиптянином за походженням і полководцем при імператорі Костянтині Великому.

Артемій був відомий своєю непохитною вірою в Христа. За відмову зректися християнства його піддали жорстоким мукам і стратили близько 362 року.

Хто святкує день ангела 20 жовтня 2025 року

Іменини цього дня відзначають власники імен Артем, Герман, Іван, Леонід, Михайло, Микола, Олександр, Павло, Петро та Ірина.

Що не можна робити 20 жовтня 2025 року

Цього дня не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти жадібність, байдужість та відмовляти у допомозі.

Народні прикмети не радять надмірно веселитися. Не варто думати про погане, інакше притягнете його в своє життя. Також не рекомендується освідчуватися і грати весілля – шлюб буде коротким.

Що можна робити сьогодні

Святий Артемій вважається покровителем військовослужбовців, тому 20 жовтня заведено молитися за захисників і їхнє благополучне повернення додому.

Сьогодні можна прибирати, прати, займатися рукоділлям, творчістю та різними домашніми справами. Сприятливий день для відпочинку та зустрічі з рідними чи друзями.

Народні прикмети на 20 жовтня 2025 року

З дуба впало багато жолудів – до щедрого врожаю хліба наступного року.

Дерева ще не скинули все листя – зима почнеться не раніше, ніж через місяць.

Чути грім – зимою буде мало снігу.

Гарна погода – такою вона буде до 10 листопада.

