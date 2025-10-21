У вівторок, 21 жовтня, відзначається Всесвітній день йододефіциту, Всесвітній день рептилій та День балаканини.

Православна церква вшановує сьогодні пам’ять святого преподобного Іларіона Великого. Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня – далі у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 21 жовтня 2025 року

Згідно з православним календарем, цього дня згадують преподобного Іларіона Великого. Він народився 291 року поблизу міста Гази в Палестині. У 15 років прийняв хрещення, після чого два місяці жив у пустелі.

Після смерті батьків роздав успадкований маєток бідним, а сам у 307 році повернувся в пустелю неподалік міста Маюма. У віці 65 років Іларіон помандрував до Єгипту, де оселився в пустелі поблизу Афродитополя.

Під час правління імператора Юліана Відступника язичники розвалили монастир святого, а його хотіли вбити, але він залишився живим. Незабаром Іларіон перейшов до Сицилії, а опісля — до Дальмації (сучасна Хорватія), щоб наодинці провести решту життя. Там він творив численні дива, зокрема під час землетрусу втихомирив морські хвилі, які могли затопити місто. Помер Іларіон Великий у 371 році на Кіпрі.

Хто святкує день ангела 21 жовтня 2025 року

Іменини цього дня відзначають власники імен Анатолій, Аркадій, Василь, Володимир, Георгій, Дем’ян, Дмитро, Захар, Іван, Іларіон, Костянтин, Микола, Олександр, Олексій, Сергій, Федір і Пелагея.

Що не можна робити 21 жовтня 2025 року

Цього дня не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти жадібність, байдужість та відмовляти у допомозі.

Народні прикмети не радять вирушати у далеку подорож – у дорозі можуть виникнути неприємності. Не можна заздрити іншим людям, бажати їм зла і скаржитися на свою долю, інакше в житті настане чорна смуга. Також заборонено піднімати щось із землі та приймати подарунки від незнайомців.

Що можна робити сьогодні

Святому Іларіону можна помолитися за зцілення душі та фізичних хвороб. 21 жовтня варто присвятити час домашнім справам.

Можна прибирати, прати, готувати, займатися творчістю та рукоділлям. Ввечері сприятливо зібратися за столом разом з рідними і близькими.

Народні прикмети на 21 жовтня 2025 року

Ясна погода – зима буде суворою і морозною.

Вранці туман – до врожайної весни наступного року.

Хмари низько пливуть – чекайте на мороз.

У лісі багато грибів – похолодання буде нескоро.

