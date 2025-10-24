День працівника автотранспорту, відзначають не лише ті, хто щодня сидить за кермом. Це офіційне професійне свято всіх, хто працює в дорожньо-транспортній сфері.

Коли святкують День автомобіліста 2025 в Україні та як виникло свято, читайте в нашому матеріалі.

Коли День автомобіліста у 2025 році

У 2025 році День автомобіліста припадає на 26 жовтня. У цей день прийнято вітати всіх, хто пов’язав своє життя з автотранспортом, побажати безпечної їзди, надійної роботи автомобілів, успіхів у праці та здоров’я.

День автомобіліста 2025: історія свята

Цієї дати автотранспортні підприємства традиційно організовують урочисті заходи: концерти, банкети, нагородження та заохочення найуспішніших працівників.

Адже сучасна економіка та промисловість багато в чому залежать від ефективної роботи автотранспортного господарства, автомобільного виробництва та стану доріг і шляхопроводів.

Колесо — один із найважливіших винаходів людства, і автотранспорт є його найбільш широким застосуванням. Водночас саме автомобілі залишаються одним із найбільш небезпечних засобів пересування, тому на плечах водіїв та спеціалістів з обслуговування, ремонту та підтримки доріг лежить велика відповідальність — за власне життя, а також за життя пасажирів і пішоходів.

У професії водія важливі відповідальність, любов до справи та професіоналізм. Професіоналізм проявляється не лише в умінні керувати транспортним засобом, а й у вмінні дбати про безпеку та технічний стан автомобіля. Саме ці якості відрізняють справжнього водія.

В Україні ця дата була офіційно затверджений Указом Президента від 13 жовтня 1993 року № 452/93.

День автомобіліста 2025, дату якого щорічно відзначають в останню неділю жовтня, об’єднує працівників дорожнього господарства.

