Сьогодні, 24 жовтня, світ відзначає Міжнародний день ООН та Міжнародний день дипломатів.

Також цього дня проводять Міжнародний день дій на захист клімату, Всесвітній день боротьби з поліомієлітом та День інформації про розвиток. Серед тематичних дат – Всесвітній день кенгуру та Всесвітній день шампанського.

Для православних вірян 24 жовтня – день пам’яті святого мученика Арефи й тих, що з ним.

Факти ICTV зібрали всі головні події цього дня — дізнавайтеся, які прикмети існують, що можна і не можна робити, а також хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 24 жовтня 2025 року

24 жовтня православні віряни вшановують пам’ять святого мученика Арефи Негранського та 4 299 християн, які постраждали разом із ним за віру у VI столітті.

Арефа був правителем міста Негран на Аравійському півострові та відмовився зректися християнства під час переслідувань. За це його стратили разом із жителями міста.

Хто святкує день ангела 24 жовтня 2025 року

День ангела 24 жовтня відзначають чоловіки з іменами Іван, Микола, Олексій, Опанас та Петро.

Це гарна нагода привітати усіх знайомих, яких звати саме так. У церковній традиції цього дня радять звернутися до молитви, подякувати своєму святому за заступництво та провести день у мирі й добрих справах.

Що не можна робити 24 жовтня 2025 року

Сваритися, проявляти агресію, ображати інших.

Мочити ноги, ходити по калюжах, перемерзати.

Приймати подарунки або особисті речі від малознайомих людей.

Піддаватися різким спонтанним бажанням змінювати життя.

Що можна робити сьогодні

Потужну енергетику дня астрологи радять скерувати у конструктив. Рекомендується активно працювати над собою: позбуватися внутрішніх обмежень, займатися самоаналізом, трансформувати негативні думки у позитивні дії.

Це день початку нових справ, особливо для тих, хто готовий ризикнути та зробити стрибок уперед. Енергію корисно вивільнити через спорт, йогу, бойові мистецтва або дихальні практики.

Також день сприятливий для відмови від шкідливих звичок, але тільки якщо це рішення визріло всередині, а не нав’язане зовні.

Народні прикмети на 24 жовтня 2025 року

Густий ранковий туман – буде ясний і теплий день.

Багато листя досі на деревах – зима буде холодною та сніжною.

Якщо цього дня випав перший сніг – вся зима буде сніжною.

Багато ворон на деревах – до негоди та сильного вітру.

День дощовий – зима буде теплою.

