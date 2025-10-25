У суботу, 25 жовтня, відзначається День маркетолога, Міжнародний день художника, Всесвітній день опери, День карате, Всесвітній день макаронів, Всесвітній день виробників піци та Міжнародний день обізнаності про карликовість.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святих мучеників Маркіяна і Мартирія. Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня – далі у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 25 жовтня 2025 року

Згідно з православним календарем, цього дня згадують святих мучеників Маркіяна і Мартирія, які жили у Константинополі та служили в Константинопольському Соборі.

Зараз дивляться

Маркіян був читцем, а Мартирій іподияконом. Вони твердо сповідували віру у Христа, за що були засуджені до смерті у 355 році.

Хто святкує день ангела 25 жовтня 2025 року

Іменини цього дня відзначають власники імен Валерій і Матрона.

Що не можна робити 25 жовтня 2025 року

Цього дня не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти жадібність, байдужість та відмовляти у допомозі.

Народні прикмети не радять голосно сміятися, веселитися, влаштовувати гучні вечірки, а також погано говорити про померлих.

Що можна робити сьогодні

У народі 25 жовтня існувала традиція йти на цвинтар, щоб пом’янути померлих родичів і близьких. Варто привести могили до ладу напередодні зими. Вдома можна запалити свічку і помолитися за померлих.

Також сьогодні можна працювати, прибирати в будинку, прати, займатися рукоділлям та іншими домашніми справами.

Народні прикмети на 25 жовтня 2025 року

Яскраві зірки на небі – до морозу, тьмяні – до потепління.

Багато зірок вночі – наступного року буде гарний врожай гороху.

Чутно грім – зима буде сніжною і теплою.

Вранці туман – чекайте на потепління.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.