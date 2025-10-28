Сьогодні, 28 жовтня, в Україні та світі відзначають низку важливих подій, серед яких – День визволення України від фашистських загарбників та Всесвітній день дзюдо.

Цього дня також святкують Міжнародний день анімації та День бабусь і дідусів, який покликаний нагадати про шану та турботу до найстарших членів родини.

Для православних вірян 28 жовтня – день пам’яті мучениці Параскеви, яку особливо вшановують як покровительку жіночої долі та родинного добробуту.

Факти ICTV зібрали всі головні події цього дня – дізнавайтеся, які народні прикмети існують, що можна і не можна робити, а також хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 28 жовтня 2025 року

28 жовтня православні віряни вшановують пам’ять святої мучениці Параскеви (П’ятниці), яка жила у III столітті та була страчена за відмову зректися християнської віри.

За переказами, під час тортур вона отримала численні рани, але чудесним чином зцілювалася молитвою, тому в народі її почали шанувати як покровительку медицини й тих, хто страждає від хвороб.

Параскева також вважається заступницею жіночої долі, сімейного щастя та духовної чистоти. У цей день віряни моляться про зцілення, фізичну й духовну силу, а також про захист родини.

Який сьогодні, 28 жовтня 2025 року, день в Україні

Сьогодні ми відзначаємо День визволення України від фашистських загарбників – державну пам’ятну дату, встановлену указом президента у 2009 році. Це день вшанування воїнів, які звільняли українську землю від нацистської окупації під час Другої світової війни.

Саме 28 жовтня 1944 року завершилось вигнання військ нацистської Німеччини за межі сучасної території України. Протягом січня 1943 – жовтня 1944 років відбулося 15 масштабних наступальних операцій, після яких наша країна була повністю звільнена.

Віримо, що так само ми звільнимо нашу землю від російських загарбників, які цинічно та жорстоко щодня вбивають українців, нищать міста, села й інфраструктуру.

Цього ж дня в Україні святкують День бабусь та дідусів. Свято покликане підкреслити важливу роль старшого покоління у сім’ї та збереженні родинних традицій. Дата є сталою й відзначається щороку 28 жовтня.

Хто святкує день ангела 28 жовтня 2025 року

28 жовтня свої іменини святкують Арсен, Георгій, Дмитро, Іван, Максим, Микола, Степан, Ганна та Параска. Ці імена пов’язані з християнськими святими, яких цього дня вшановує церква.

За традицією, іменинників вітають із днем небесного покровителя та бажають духовної міцності, здоров’я й доброї долі.

Що не можна робити 28 жовтня 2025 року

Прати, шити та займатися рукоділлям – в день святої Параскеви така праця вважається порушенням духовної традиції та може накликати хвороби.

Давати або брати гроші в борг – за повір’ям, разом з грошима можна віддати своє здоров’я чи благополуччя.

Брехати та сваритися.

Починати великі справи та укладати домовленості.

Що можна робити сьогодні

28 жовтня – день духовної зосередженості та внутрішньої дисципліни. За народною традицією, свята Параскева вважається заступницею здоров’я й жіночої долі, тому віряни моляться про зцілення та мир у родині.

Астрологічно день підходить для зосередженої роботи, яка потребує точності та відповідальності. Корисно займатися плануванням, організувати робочий простір, оформлювати документи.

День сприяє хірургічним операціям і оздоровчим процедурам. Спілкуватися слід спокійно, без емоцій, уникаючи різких висловлювань – сила слова сьогодні особливо відчутна. Добре виявляти турботу про старше покоління, адже свято бабусь і дідусів символічно підкреслює спадковість та зв’язок поколінь.

Народні прикмети на 28 жовтня 2025 року

Ясний день – до морозної, але сухої зими.

Дощова погода – до теплої та мокрої зими.

Вітер із півночі – до ранніх морозів.

Якщо листя ще не опало – зима буде довгою.

Ранковий іній або крига – зима обіцяє бути суворою.

