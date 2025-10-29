У середу, 29 жовтня, в Україні відзначається День військового фінансиста ЗСУ та День працівників служби позавідомчої охорони МВС.

Також на цю дату припадають Міжнародний день догляду та підтримки, Всесвітній день боротьби з псоріазом і Всесвітній день боротьби з інсультом.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святої преподобномучениці Анастасії. Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня – читайте у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 29 жовтня 2025 року

Цього дня православні віряни вшановують преподобномученицю Анастасію Римську. Вона стала сиротою у три роки і виховувалася у жіночій християнській громаді.

Дівчина відкрито визнала свою віру в Ісуса Христа, відмовилася вклонятися язичницьким богам і обирати собі чоловіка. За це Анастасію піддали жорстоким катуванням, а потім – обезголовили.

Який сьогодні, 29 жовтня 2025 року, день в Україні

29 жовтня відзначається День військового фінансиста Збройних Сил України. Це професійне свято всіх, хто забезпечує фінансову стабільність, прозорість і підтримку діяльності українського війська.

Також на цю дату припадає День працівників служби позавідомчої охорони МВС. Сьогодні варто привітати тих, хто щодня стоїть на варті громадського правопорядку та безпеки.

Хто святкує день ангела 29 жовтня 2025 року

Іменини сьогодні відзначають власники таких імен: Андрій, Опанас, Василь, Віктор, Євген, Іван, Кирило, Леонід, Микола, Олексій, Павло, Тимофій, Пилип, Агата, Анастасія, Ганна та Марія.

Що не можна робити 29 жовтня 2025 року

Цього дня не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти жадібність і байдужість. Народні прикмети не радять займатися ремонтом і будівництвом – все може завершитися невдачею.

Не варто довіряти незнайомцям і приймати від них подарунки. Невдалий день для важливих справ, зустрічей, втілення бізнес-проєктів.

Що можна робити сьогодні

День святої Анастасії вважається вдалим для жінок. Преподобномучениці моляться про сімейне щастя, міцне здоров’я та взаємне кохання.

29 жовтня можна займатися різними домашніми справами, особливо сприятливий день для рукоділля і творчості. Також сьогодні можна зайнятися лікуванням хвороб, пов’язаних із зором.

Народні прикмети на 29 жовтня 2025 року

Раптово почали каркати ворони – чекайте на мороз.

Хмари низько пливуть – до негоди.

З берези ще не опало листя – погода ще потішить теплом.

Голуби воркочуть – до потепління.

