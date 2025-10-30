Сьогодні, 30 жовтня, в Україні відзначають День працівників підрозділів по боротьбі з незаконним обігом наркотиків, а також неофіційний День тренера – свято людей, які формують спортивну міць держави та виховують чемпіонів.

У світі цього дня у фокусі здоров’я та медицина – відзначають День поінформованості про цукрову залежність і Міжнародний день ортопедичних медсестер і медбратів.

Для православних християн 30 жовтня – день пам’яті священномученика Зиновія і мучениці Зиновії, які не зреклися віри навіть перед страхом смерті.

Факти ICTV зібрали всі найважливіші події цього дня – дізнавайтеся, які існують народні прикмети, що можна і чого не можна робити, а також хто сьогодні святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 30 жовтня 2025 року

Цього дня православна церква згадує священномученика Зиновія і мученицю Зиновію – рідних брата і сестру, які прийняли мученицьку смерть за сповідування християнської віри.

З дитинства Зиновій і Зиновія виховувалися у благочесті та любові до Бога. Досягнувши повноліття, вони роздали свою спадщину бідним і цілковито присвятили себе служінню людям. За праведне життя Господь дарував їм дар зцілення хворих, тому до брата й сестри зверталися всі, хто потребував допомоги.

Зиновій став єпископом у Кілікії та активно проповідував християнство серед язичників. Під час гонінь на християн, які розпочав імператор Діоклетіан, його заарештували та стратили після жорстоких катувань. Сестра Зиновія добровільно приєдналася до брата, бажаючи розділити з ним страждання за віру.

Який сьогодні, 30 жовтня 2025 року, день в Україні

Щороку 30 жовтня в Україні відзначають День працівників підрозділів по боротьбі з незаконним обігом наркотиків.

Він заснований указом президента у 1993 році та покликаний відзначити роботу правоохоронців, які борються з виробництвом, перевезенням та поширенням наркотичних речовин. Цей день нагадує про важливість профілактики наркозалежності та захисту молоді від впливу наркозлочинності.

Сьогодні також відзначають День тренера. Це неофіційне свято присвячене людям, які працюють зі спортсменами, формують їхню фізичну підготовку та мотивацію. Тренера називають наставником і педагогом у спорті, адже від його майстерності багато у чому залежить результат вихованців.

Хто святкує день ангела 30 жовтня 2025 року

Цей день відзначається чималою кількістю іменинників, зокрема серед хлопчиків та чоловіків – привітати можна усіх, кого кличуть Артем, Герман, Йосип, Леонід, Макар, Максим, Марк, Матвій, Олександр, Петро, Семен та Степан.

Серед дівчат і жінок день ангела святкують Анастасії та Олени – ці імена символізують мудрість, благодать і духовну силу.

Тож, якщо серед ваших рідних або друзів є власники або власниці згаданих імен, саме час привітати їх та сказати кілька теплих слів.

Що не можна робити 30 жовтня 2025 року

Сваритися та конфліктувати.

Давати і брати гроші в борг – це відкриває двері для втрат у домі.

Починати нові справи або укладати домовленості.

Вживати алкоголь або зловживати кавою.

Робити стрижку та експериментувати із зовнішністю.

Піддаватися спокусам, переїдати чи займатися надмірними тілесними задоволеннями.

Що можна робити сьогодні

30 жовтня – день внутрішньої зосередженості та духовного очищення. Добре завершувати розпочаті справи, впорядковувати простір, позбавлятися непотрібних речей. Народна традиція говорить: “Що сьогодні прибереш – те взимку не турбуватиме”.

Сприятливо провести час у тиші, прислухатися до своїх думок, молитися. Це день, коли слід зміцнювати внутрішню силу, працювати над витримкою й контролем емоцій. Також час вдалий для добрих справ – можна підтримати близьких, зробити пожертву або допомогти тим, хто цього потребує.

Місяць у знаку Водолія пробуджує творчість, бажання оновлення та пошуку нестандартних рішень. Це гарний день, щоби працювати над саморозвитком і будувати плани.

Народні прикмети на 30 жовтня 2025 року

Теплий день – зима буде м’якою.

Сильний вітер – до хуртовин і морозів.

Ранковий іній – на добрий врожай наступного року.

Неспокійна худоба – скоро зміниться погода.

Ясний місяць – до морозу, тьмяний – до відлиги.

