У п’ятницю, 31 жовтня, відзначається Міжнародний день Чорного моря, Всесвітній день економії, Всесвітній день міст та Всесвітній день лемура.

Також сьогодні вночі святкують Геловін. Православні віряни вшановують пам’ять святих апостолів Стахія, Амплія та інших. Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня – далі у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 31 жовтня 2025 року

Згідно з православним календарем, цього дня згадують святих апостолів від 70-ти: Стахія, Амплія, Урвана, Наркиса, Апелія та Аристовула.

Ці учні Ісуса Христа були видатними проповідниками Євангелія, несли слово Боже у різні куточки світу. Навіть перед загрозою мученицької смерті вони залишалися вірними своєму покликанню,

Хто святкує день ангела 31 жовтня 2025 року

Іменини цього дня відзначають власники таких імен: Анатолій, Артем, Василь, Всеволод, Дем’ян, Іван, Леонід, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Роман, Сергій, Степан, Федір та Яків.

Що не можна робити 31 жовтня 2025 року

Цього дня не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти жадібність, байдужість та відмовляти у допомозі.

Народні прикмети не радять лінуватися, інакше накличете на себе гнів святих. Не варто спілкуватися з малознайомими людьми і зловживати алкоголем. Рибалкам 31 жовтня не можна сваритися, інакше риболовля буде невдалою.

Що можна робити сьогодні

День вважається сприятливим для догляду за домашньою птицею. Зазвичай 31 жовтня селяни займалися утепленням курників, щоб птиці почувалися комфортно в зимовий період.

Також цього дня готували різні страви з курятини. У народі вірили: якщо сьогодні з’їсти шматочок курки, то біда обійде стороною.

Згідно з місячним календарем, 31 жовтня можна починати нові справи, вирішувати робочі задачі та проводити час із сім’єю.

Народні прикмети на 31 жовтня 2025 року

Захід сонця в хмарах – чекайте на опади.

Небо вночі похмуре – буде дощ.

Голосно цвірінькають горобці – до потепління.

Птахи насупилися і сидять так від самого ранку — буде затяжна негода.

