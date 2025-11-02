В Україні щороку відзначають День працівника соціальної сфери — свято, яке підкреслює важливу роль людей, котрі щодня допомагають громадянам у складних життєвих ситуаціях.

Коли день працівника соціальної сфери та як привітати фахівців, читайте в нашому матеріалі.

День працівника соціальної сфери: дата у 2025 році

Згідно з Указом Президента України від 13 квітня 1999 року № 374/99, День працівника соціальної сфери щороку відзначають у першу неділю листопада. У 2025 році свято припадає на 2 листопада.

Зараз дивляться

Саме цього дня українці мають нагоду привітати фахівців соціальної сфери та висловити їм подяку за важку, але надзвичайно важливу працю.

Хто відноситься до працівників соціальної сфери

Сфера соціальної допомоги охоплює широкий спектр професій. Сюди входять:

Соціальні працівники, які надають комплексну підтримку людям та сім’ям у складних життєвих обставинах.

Соціальні робітники, фахівці зі середньою професійно-технічною освітою, що допомагають у побуті, доглядаючи за тими, хто потребує підтримки вдома.

Практичні психологи, які надають психологічну допомогу, консультують та підтримують людей у стресових ситуаціях.

Фахівці з соціальної допомоги вдома, котрі допомагають людям похилого віку або особам з інвалідністю.

Фахівці з соціальної реабілітації, що сприяють відновленню фізичних та соціальних функцій.

Соціальні педагоги та фахівці з соціальної роботи, які працюють з дітьми, молоддю та їхніми сім’ями.

До соціальної сфери також належать працівники освіти, охорони здоров’я, культури та інших установ, які забезпечують соціальні потреби населення, особливо у сільській місцевості.

Як святкують День працівника соціальної сфери в Україні

У цей день традиційно звучать слова вдячності та привітання на адресу всіх, хто присвятив себе соціальній роботі.

Вітання з Днем працівника соціальної сфери відображають подяку за турботу, професіоналізм та відповідальність, а також побажання здоров’я, сил та наснаги для подальшої роботи.

Привітання з днем працівника соціальної сфери у прозі

Щиро вітаємо із Днем працівника соціальної сфери! Дякуємо за невтомну працю, турботу та підтримку тих, хто цього найбільше потребує. Бажаємо здоров’я, наснаги, тепла сердець і професійних успіхів у кожному дні.

***

Вітаємо із Днем працівника соціальної сфери! Нехай робота завжди приносить радість і вдячність людей, яким ви допомагаєте. Бажаємо сили, терпіння та гармонії у всьому, що робите.

***

Прийміть найщиріші вітання з Днем працівника соціальної сфери! Дякуємо за вашу відданість і професіоналізм, нехай кожен день дарує відчуття значущості та задоволення від зробленого добра.

***

Вітаємо із Днем працівника соціальної сфери! Бажаємо міцного здоров’я, теплих усмішок, терпіння та натхнення у вашій важливій справі. Нехай ваша турбота робить цей світ кращим!

***

Щирі вітання з Днем працівника соціальної сфери! Дякуємо за працю, нехай вона завжди буде оцінена, а життя наповнене радістю, гармонією та вдячністю тих, кому ви допомагаєте. Бажаємо сил, наснаги та тепла сердець.

День працівника соціальної сфери в Україні: привітання у листівках

Привітання з Днем працівника соціальної сфери у віршах

З Днем працівника соціальної сфери вітаю!

І щиро у свято сьогодні бажаю

Міцного здоров’я, удачі, тепла,

Зичу в житті вашім тільки добра.

***

Нехай у ділах вам Гоподь помагає,

Дарує вам щастя й від бід вберігає,

У справах хай вам помагає натхнення,

Хай буде прекрасним ваше сьогодення!

***

Ви — справжні світлі янголи добра,

Підтримки, віри та надії!

Дорога ваша буде хай ясна,

І збудуться сердечні усі мрії.

Хай дякують за ваш нелегкий труд,

За доброту й душевну ласку.

Хай на роботі добре справи йдуть,

Й попереду чекає тільки щастя!

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.