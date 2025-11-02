Сьогодні, 2 листопада, в Україні відзначають День працівника соціальної сфери.

На міжнародному рівні ця дата присвячена Дню припинення безкарності за злочини проти журналістів, покликаному привернути увагу до захисту свободи слова та покарання винних у переслідуванні представників медіа. Також цього дня відзначають Всесвітній день балету.

Для православних вірян цей день присвячений вшануванню святих мучеників Ахиндина, Пигасія, Афтонія, Єлпидифора та Анемподиста.

Факти ICTV зібрали всі головні події цього дня – дізнавайтеся, які народні прикмети існують, що можна і не можна робити, а також хто сьогодні святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 2 листопада 2025 року

2 листопада православна церква вшановує святих мучеників Ахиндина, Пигасія, Афтонія, Єлпидифора та Анемподиста.

Ці святі жили у IV столітті та були чиновниками при перському царі Сапорі II. За те, що відкрито сповідували християнство та відмовилися поклонятися язичницьким богам, їх піддали жорстоким тортурам і стратили.

Який сьогодні, 2 листопада 2025 року, день в Україні

Щороку у першу неділю листопада в Україні відзначають День працівника соціальної сфери. У 2025 році ця дата припала на 2 листопада.

Свято присвячене людям, які працюють у сфері соціального захисту населення: допомагають громадянам у складних життєвих обставинах, опікуються людьми з інвалідністю, пенсіонерами, внутрішньо переміщеними особами, сім’ями з дітьми та іншими вразливими групами.

Хто святкує день ангела 2 листопада 2025 року

2 листопада іменини святкують Костянтини. Це ім’я має давньогрецьке походження від слова constans, що означає стійкий, незмінний, той, хто тримає порядок.

Усіх чоловіків з ім’ям Костянтин сьогодні варто привітати з днем ангела та побажати міцності духу, добробуту й Божого благословення.

Що не можна робити 2 листопада 2025 року

Проявляти жалість до себе чи інших, а також заздрість – це вважається енергетично виснажливим і може притягнути невдачі.

Вживати м’ясо, алкоголь, нікотин та важку їжу – день потребує чистоти тіла та думок.

Починати складні бізнес-операції – дозволене лише спонсорство чи благодійність.

Перевантажувати серце.

Що можна робити сьогодні

Астрологічно це один із найсприятливіших днів для усамітнення, медитації та духовних практик. Посилюється здатність відчувати емоції інших людей, з’являється потреба в тиші, естетиці й душевному комфорті.

Варто приділити увагу легким вправам на розтягнення, йозі або масажу — це допоможе активізувати енергетичні потоки.

Рекомендується слухати музику, читати поезію, дивитися глибокі фільми або відвідати музей — усе, що викликає щире емоційне переживання.

Народні прикмети на 2 листопада 2025 року

Якщо зранку туман – зима буде теплою.

Сніг пішов рано вранці – очікуються сильні морози.

Птахи ховають голови під крила – наближається похолодання.

