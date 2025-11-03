Інженерні війська — це окремий рід військ, що займається будівництвом фортифікацій, розмінуванням, забезпеченням переправ, інженерним забезпеченням бойових дій та іншими спеціалізованими технічними завданнями.

Для відзначення їхньої праці в Україні встановлено професійне свято — День інженерних військ, коли можна вшанувати мужність і професіоналізм саперів, будівельників та інших інженерів Збройних Сил.

Коли відзначають День інженерних військ в Україні та як фахівців можна привітати зі святом, читайте в нашому матеріалі.

День інженерних військ: дата святкування

В Україні щороку 3 листопада відзначають День інженерних військ — свято тих, чиє професійне служіння часто залишається поза увагою, але без кого жодна військова операція не могла б бути успішною.

Історія Дня інженерних військ: від витоків до сьогодення

День інженерних військ офіційно запроваджено завдяки президенту, який 25 жовтня 1999 року підписав Указ № 1399/99, встановивши щорічне святкування цього дня на честь видатних заслуг інженерних військ України.

Під час Другої світової війни радянські інженерні війська відіграли ключову роль у звільненні Києва 3 листопада 1943 року — саме ця дата стала символічною для свята. Сьогодні, у часи повномасштабної війни з Росією, інженерні війська України демонструють не лише професіоналізм, а й неймовірну мужність.

Чому саме 3 листопада День інженерних військ

Вибір дати також не випадковий. Під час битви за Дніпро інженерні війська забезпечили переправи, які дозволили радянським військам звільнити Київ. Цей подвиг став символом майстерності та самопожертви інженерів, традицію якої сучасні війська продовжують, працюючи на передовій і в тилу, щоб забезпечити успіх Збройних Сил України.

Основні напрямки роботи інженерів:

Інженерна розвідка, а саме вивчення місцевості, виявлення мін та перешкод перед операціями.

Фортифікація, будівництво окопів, бліндажів, укриттів та захисних споруд на передовій.

Встановлення мін для стримування ворога та очищення територій від вибухівки.

Створення тимчасових переправ через річки для маневру військ та логістики.

Відновлення зруйнованої інфраструктури та допомога під час природних лих.

У мирний час інженерні війська виконують не менш важливі завдання. Вони виявляють та знищують міни, утилізують застарілі боєприпаси, охороняють мости і гідротехнічні споруди під час паводків та льодоходів.

Привітання з днем інженерних військ у прозі

Вітаємо вас із Днем інженерних військ! Бажаємо міцного здоров’я, витримки та незламної мужності у виконанні всіх службових завдань. Нехай ваша професійність і відданість справі завжди допомагають долати найскладніші перешкоди, а мирне небо над головою буде найкращою нагородою за вашу щоденну працю.

***

Щиро вітаємо вас із професійним святом! Бажаємо впевненості у своїх силах, терпіння та наснаги у будь-яких завданнях. Нехай ваш досвід і майстерність завжди цінуються, а вдячність товаришів і колег додає сил і натхнення для нових досягнень.

***

Вітаємо вас із Днем інженерних військ! Нехай ваша служба буде безпечною та плідною, а кожне завдання виконане точно і професійно. Бажаємо міцного здоров’я, підтримки близьких та колег і завжди відчуття гордості за важливу справу, яку ви виконуєте.

***

Зі святом вас! Бажаємо, щоб ваша професійність і сміливість допомагали вирішувати найскладніші завдання, а кожен день приносив впевненість у власних силах та гармонію в житті. Нехай праця інженерів завжди буде шанована, а результат вашої роботи — надійним фундаментом для безпеки та миру.

***

Вітаємо вас із професійним святом інженерних військ! Бажаємо витримки, терпіння та натхнення у виконанні складних і відповідальних завдань. Нехай ваша майстерність та професіоналізм завжди допомагають долати труднощі, а повага й підтримка колег та близьких додає сил і впевненості у кожному кроці вашої служби.

День інженерних військ в Україні: привітання у листівках

День інженерних військ 2025: привітання у віршах

Інженери, будівельники, сапери, військ України,

Красиві і сміливі, кращі чоловіки!

Робота у вас, ми знаємо, не легка,

Небезпечна, благородна, від будинку далека!

***

Бажаємо вам, хлопці, спокійною, мирної служби,

Одну, але на роки, вірну дружбу!

Втома, нехай, буде вам не знайома,

Улюблена сім’я, щоб чекала вас дома!

***

Сапери, будівельники та інженери,

Нехай ваша робота не псує вам нерви.

Нехай гордістю буде для вас ваш мундир

І справедливий буде ваш командир!

